Dette forårsaket den stygge ulykken

Aune Sand fikk store brannskader under innspillingen av «Alex og Aune» i sommer. Nå forteller båtføreren hva som faktisk skjedde.

Det er duket for en ny sesong av serien «Alex og Aune». Realityserien hvor duoen Aune Sand og Alex Rosén reiser rundt i Norge for å oppleve unike steder langs kysten.

– Målet med denne serien er å gi folk glede, og å vise hva Norge har å by på, sier kunster og TV-profil Aune Sand (55).

Serien ble til etter at duoen møttes på Torpet Kjendis i 2018. De hadde god kjemi og mye til felles – som førte til serien «Alex og Aune».

I forrige sesong bodde duoen fem uker i Nord-Norge, hovedsakelig på lille Bleik i Vesterålen i Nord-Norge. Denne gangen står det lille tettstedet Kalvåg sentralt.

For å spille inn høstens sesong, dro de i sommer til Kalvåg i Vestland fylke for å tilbringe fem uker sammen før Sankthans. Målet var å bli enda bedre kjent, spise god mat og bare leve livet sammen med lokalbefolkningen. Én av dem de møtte i Kalvåg var hotelleier Jan Fredrik Fosse som er født og oppvokst på det lille tettstedet.

Jan Fredrik Fosse og Aune Sand i Kalvåg. De har fått et fint vennskap etter innspilingen av sesong 2. Foto: TV 2

Hendelsen de sent vil glemme

Innspillingen av TV-serien gikk rolig for seg, før Rosén, Aune og Fosse valgte å ta seg en tur ut på sjøen den siste innspillingsdagen. På båten skulle TV-profilene fyre av en kanon for å feire Sankthans, men før de kom så langt, så eksploderte kruttet om bord på båten, og Aune Sand fikk alvorlige brannskader i ansiktet.

Båtfører Jan Fredrik Fosse husker hendelsen svært godt:

– Vi sliter veldig med å få fyr, og det er da det begynner. Etter femte forsøk, gir jeg tennstaven til Alex, og like etterpå står plutselig Aune med den i hånden – Aune som var redd.

– Idet Aune overrekker tennstaven til meg, så detter en bit av tennstaven i kruttbøtten, sier han.

Så eksploderer det.

Se hendelsen i videovinduet øverst i saken

Aune Sand etter ulykken. Foto: Privat bilde

– Og av alle plasser, så skjedde det akkurat der. Det var veldig uheldig, sier Fosse.

Opplevd noe spesielt sammen

Alle fikk et sjokk av hendelsen og det ga dem en lærepenge.

– Jeg ble minnet på hvor fort ting kan skje, og hvor forsiktig man må være med brann og krutt. Det må man virkelig ha respekt for, sier Sand.

55-åringen sier det var heldig at han var godt beskyttet med klær.

– Jeg hadde på meg ull, fordi det har mamma lært meg at ikke brenner. I tillegg hadde jeg på meg en lærbukse, sier Sand som også er glad for at han ikke hadde tatt skjegget på en stund.

Det var dramatisk for alle som var i båten. Men i dag – noen måneder etter hendelsen, så er ingen sinte eller sure. Om noe, så har det bare ført til at de som var der har blitt bedre venner.

Aune Sand som er i et godt humør i Kalvåg. Foto: TV 2

– Man har jo vært med på noe veldig spesielt sammen. Noe som kunne endt veldig annerledes. Men det var et uhell som gikk veldig bra, og det er vi glad for.

Tok med kona på overraskelsesbesøk

Siden innspillingen har Sand vært tilbake i Kalvåg flere ganger. Han tilbragte en hel måned der på sensommeren, og når TV 2 prater med Sand i telefonen er det bare noen få dager siden han var i Kalvåg for å feire kona, Marianne Auli sin 50-års dag.

– Jeg var der senest forrige helg med hele familien for å feire Marianne sin 50-årsdag.

Aune arrangerte en overraskelsesbursdag, og tok med seg hele storfamilien fra Oslo-området til Kalvåg, og var der i hele tre dager.

– Vi har virkelig forelsket oss i Kalvåg, og i Fosse-familien. Det er en unik og fin familie.