Prins Andrew får ikke delta på morens hedersmarkering

Først fikk han en tidsfrist, så fikk han beskjed om at han ikke får feiret moren, så fikk han beskjed om at et viktig dokument hemmeligholdes i rettssaken.

De siste dagene har det skjedd mye i forbindelse med rettssaken. I denne artikkelen går God kveld Norge gjennom de største nyhetene:

Tirsdag 26. oktober fikk han en frist i forbindelse med rettssaken i New York, noe som betyr at han må la seg avhøre før 14. juli.

Onsdag 27. oktober ble det klart at denne fristen gjør at han ikke kan delta på jubileumsmarkeringene til moren.

Torsdag 28. oktober fikk han beskjed om at et viktig rettsdokument vil bli holdt hemmelig under rettssaken.

Får ikke hedre moren

Ifølge Metro vil Prins Andrew bli holdt unna alle såkalte «platinum jubilee»-arrangementer neste år.

Dette skyldes at arrangementene kan komme i konflikt med hans overgrepsrettsak i USA.

Dronning Elizabeth skal ha en jubileumsfeiring i juli, for å markere at hun har sittet 70 år på tronen. Dette kan potensielt krasje med sønnens juridiske forpliktelser, siden fristen for å la seg avhøre er 14. juli.

I tilfelle noen av disse arrangementene vil overlappe, skal prins Andrew holdes unna alle arrangementer neste sommer, ifølge Metro.

Et viktig dokument

Den siste tiden har det vært mye snakk om et juridisk dokument som ifølge prinsens advokat skal være så hardtslående at det kan avslutte hele rettssaken før den har begynt.

The Guardian beskriver dokumentet som en forliksavtale fra 2009 mellom saksøker Giuffre og avdøde Jeffrey Epstein. Det har vært mange spekulasjoner rundt hva denne avtalen kan inneholde, siden den angivelig skulle være et så viktig bevis også i rettssaken mot prins Andrew.

Dommere ga prinsens advokater tillatelse til å få en kopi av den konfidensielle avtalen tidligere i oktober. Kort tid senere bestemte en ny dommer at dokumentet kan brukes som bevis og samtidig forbli hemmelig for alle med unntak av noen få ansatte i retten, ifølge Mirror, Metro og Fox News.

Sexskandale

Den nevnte rettssaken kommer som følge av at Virginia Roberts Giuffre, et av de påståtte ofrene til Jeffrey Epstein, leverte et sivilt søksmål mot prins Andrew i august.

Ifølge søksmålet skal prinsen blant annet ha forgrepet seg på Giuffre på Epsteins eiendom på Manhattan da hun var 17 år. Hun har tidligere fortalt at hun fikk penger for å ha sex med prins Andrew.

Prins Andrew har hele tiden hevdet sin uskyld. Ifølge New York Magazine har prins Andrew uttalt seg om beskyldningene på en bisarr måte.

Han mener påstandene ikke stemmer, og at han har legeerklæringer som beviser at deler av forklaringen til Giuffre er usann. Tidsskriftet skriver:

«Når det gjelder Giuffre-anklagene, ga han et bisarrt alibi om en interaksjon i 2001 med 17-åringen - der hun hevdet at han svettet voldsomt. Han svarte ved å si at han fysisk ikke var i stand til å svette for to tiår siden. Han sa: «Jeg har en særegen medisinsk tilstand, som er at jeg ikke svetter, eller jeg svettet ikke den gangen».

New York Magazine mener dette intervjuet er en av årsakene til at prinsen kunngjorde at han ville trekke seg fra offentlige plikter i «overskuelig fremtid».