Lilli Bendriss om «Åndenes makt»-vrakingen: – Jeg ble veldig lei meg

Tidligere i høst kunne programleder Tom Strømnæss bekrefte overfor God kveld Norge at det ikke blir mer «Åndenes makt».

Gjennom 17 sesonger i 16 år har seerne fått være med på tilsynelatende overnaturlige hendelser i det dokumentarlignende underholdningsprogrammet.

Én av dem som har vært med siden start, er medium og TV-profil Lilli Bendriss (75).

Hun forsvinner riktignok ikke fra skjermen, for til helgen er hun aktuell med det nye konseptet «Spøkelsesjegerne». Men hun legger ikke skjul på at hun synes avgjørelsen om å droppe «Åndenes makt» var vond.

NYTT TEAM: Victoria Skau og Lilli Bendriss skal jakte på spøkelser. Foto: God kveld Norge

Må tørke en tåre

– Jeg ble veldig lei meg. Ikke for at jeg selv ikke skulle fortsette, det er mange dyktige klarsynte der ute. Men, sånn er det i TV-verdenen. Jeg synes det er veldig synd, og jeg tror det er plass til begge to, sier hun, og sikter til det nye programmet hvor hun og Youtuberne Viktoria Skau (22) og Robin Hofset (29) forsøker å finne bevis for at spøkelser finnes.

Skau, som gjester God kveld Norge-studio sammen med Bendriss, er helt enig med TV-kollegaen, og må nesten tørke en tåre:

– Jeg har vært den største Åndenes makt-fanen så lenge jeg kan huske. Jeg har sett på det siden jeg var tolv, sier Skau.

Det er ikke bare Skau som feller tårer og erklærer seg som blodfan.

– Dette var mitt univers

Ifølge Bendriss har det rent inn med meldinger, både generelt rundt programmet i sosiale medier, men også direkte til henne.

– «Å nei, dere kan ikke, dere får ikke lov, Lilli, jeg gråt i dag, dette var høydepunktet, det hjalp meg fordi jeg tror på dette og familien tror ikke på det, dette var mitt univers», oppsummerer Bendriss.

Hun legger til:

– Det er så tydelig at vi har en skare av mennesker som var veldig glade i det programmet, og det var et fint program.

– Kan ikke «Spøkelsesjegerne» ta over?

– Jo, det tar over tomrommet, men det er et helt annet konsept.

Utelukker ikke noe

Hanne McBride, sjef hos Discovery som eier TVNorge hvor «Åndenes makt» har blitt sendt i en årrekke, har følgende kommentar til Bendriss sin mening om at begge programmene burde vært sendt.

– Det må Lilli selvsagt gjerne mene, men vi tar beslutninger på hva som går godt og summen av sendeskjemaet vårt, så akkurat nå lages det ikke mer «Åndenes makt», sier McBride til God kveld Norge.

Hun legger til:

– Det er utrolig gøy å lage tv med Lilli, og akkurat nå gleder vi oss veldig til «Spøkelsesjegerne».



– Vil det noensinne bli mer «Åndenes makt»?

– Vi har aldri sagt at det aldri kommer tilbake, men vi har ingen konkrete planer om det nå, sier McBride.