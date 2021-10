Sønnen om sine savnede foreldre: – Hvil i fred, dere var helt fantastiske

I et Facebook-innlegg, minnes Tomas Wathne Bårdsen sine foreldre med varme ord og tanker.

Siden søndag kveld har store styrker og letemannskaper vært i aksjon for å lete etter de tre som er savnet etter båt-ulykken i Hardanger.

Tirsdag ble det kjent at de savnede er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72), Ruth Wathne (68). I tillegg er en hund ved navn Leo også savnet.

På Facebook, har Bårdsen og Wathne sin sønn skrevet et innlegg til minne om sine foreldre.

Innlegget er gjengitt med tillatelse fra Tomas Wathne Bårdsen, som også ønsker å uttrykke en stor takk til politiet, redningsmannskapene og Kvam kommune.

Innlegget

«Det har vært veldig mange som har vist sin omsorg de siste dagene. Noen av dere kjenner meg godt, andre kjenner meg nesten ikke, og noen vet knapt at jeg eksisterer.»

«Selv om dere får korte svar, eller ikke noen respons, så skal dere vite at hvert eneste hjerte, like, melding, telefon osv blir både lagt merke til og satt stor pris på.Tusen hjertelig takk til dere alle»

Deretter retter Tomas Wathne Bårdsen en stor takk til sine foreldre.

«Og til mamma, pappa og leo. Hvil i fred, dere var helt fantastiske, og de beste foreldrene, og beste hunden man kunne ønske seg. Jeg kommer til å savne dere».

STORE STYRKER: Mange letemannskaper har vært i aksjon siden søndag. Nå retter sønnen en stor takk til disse, og Kvam kommune. Foto: Mathias Kleiveland

Fortsetter søket

Også onsdag fortsetter politiet og brannvesenet søket etter de tre personene som er savnet etter båt-tragedien i Kvam.

– Hvor lenge vil dere fortsette leteaksjonen?

– Det vurderer vi fortløpende, men målet er fortsatt å finne de tre som er savnet. Vi fortsetter så lenge det er fornuftig å lete, og vi gjør det vi kan, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa.

PREGET: Askøy-ordfører Siv Høgtun sier hendelsen er enormt tragisk. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Movatnet er et større vann ned mot bebyggelsen i Norheimsund.

De tre var alle bosatt på Askøy, utenfor Bergen. Ordfører Siv Høgtun har tidligere sagt at hendelsen er enormt tragisk for hele lokalsamfunnet.

– Askøy er en stor kommune, men når slike ting skjer føler vi at vi er liten. Dette berører mange, og nå er vi opptatt av å ta vare på de som trenger hjelp, sier ordfører Siv Høgtun (H) til TV 2.

– Søker etter antatt omkomne

Siden søndag kveld har det pågått en storstilt redningsaksjon etter de savnede personene

Mandag formiddag gjorde Røde Kors funn av en robåt og to årer nedenfor fossen. Politiet opplyste da at hunder fra Norske redningshunder hadde markert noe, like før elven renner ut i Hardangerfjorden.

Mandag kveld ble søket etter de savnede i Kvam nedskalert og endret til søk etter antatt omkomne.

– Nå har det gått såpass lang tid at det blir mindre sannsynlig å finne dem i live. Vi søker derfor nå etter antatt omkomne, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt mandag kveld.

Tirsdag har søket blitt konsentrert i nettopp Tokagjelet, der det ble gjort observasjoner tidligere på dagen.