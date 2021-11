Elise (25) knakk sammen etter Jakten-dumping – slik har hun det nå

Sterke følelser og tårer har blitt en del av hverdagen til Jakten-frierne som kjemper om hjertet til bonden Sebastian Muth Johansen (28).

Denne uken var det mye av dette i sving hos samtlige av dem. Johansen hadde nemlig gitt uttrykk for at han ønsket at damene skulle åpne seg mer, slik at de kunne bli bedre kjent. Dette resulterte i tårer – og det første kysset i årets sesong.

Årsaken til at Johansen ønsket mer fra de tre frierne sine, var at han igjen måtte ta et valg om hvem han skulle sende hjem. Denne gangen falt valget på Elise Høybakken (25).

Redd for å bli avvist

Etter at bonden gjorde det klart at det var Høybakken han ikke så en romantisk fremtid med, ble 25-åringen svært emosjonell.

– Det er selvfølgelig tungt i og med at jeg rett før har sagt at jeg er redd for bli avvist. Men sånn er det, sa hun hikstende til kamera, og snur seg bort.

Da TV 2 ringer henne for å høre hvordan hun har det i dag, kan hun fortelle at hun har det veldig fint. Til tross for den tunge avskjeden sitter hun utelukkende igjen med positive minner fra Jakten på kjærligheten.

– Det var en skikkelig fin opplevelse, jeg traff så mange herlige mennesker, sier hun til TV 2.

Høybakken trekker frem både frierne og produksjonen som gode støttespillere under oppholdet på gården i Lofoten.

– Det er jo ingen andre som skjønner hvordan det er, annet enn de du er sammen med på settet, så det var veldig godt å ha dem, forklarer hun.

Hadde det på følelsen

25-åringen forteller at selv om hun hadde en sterk emosjonell reaksjon, var det ikke uventet at det var hun som måtte reise hjem.

– Jeg hadde ingen forventninger, og hadde det litt på følelsen, sier hun.

– Men det er jo det å få høre det. Jeg hadde allerede tidligere på dagen vært litt frynsete i kantene, så da slusene åpnet seg klarte jeg ikke slå dem av, fortsetter hun.

Høybakken forklarer at det var ikke følelsene hennes for Johansen som utløste den emosjonelle reaksjonen, men heller det at det gikk opp for henne at hun nå skulle forlate «boblen».

– Jeg hadde holdt inne ganske mye, så kom alt ut samtidig og det ble veldig mye. Jeg hadde bare en trang til å få alle følelser ut, forklarer hun.

– Det handler ikke så mye om at han ikke valgte meg. Jeg var veldig sliten. Det var hele pakken med å bli sendt hjem som jeg syns var trist, fortsetter hun.

25-åringen angrer heller ikke på at hun åpnet seg for Johansen, selv om hun formidlet til bonden at hun var redd for å bli avvist kun timer før hun ble sendt hjem.

– Jeg tenker det er fint at jeg klarte å si det til han. Vanligvis hadde jeg ikke sagt det så tidlig om jeg skulle datet noen.

Ingen «kjæreste»-følelse

TV 2 ringer Johansen for å spørre hva som gjorde at valget falt på Høybakken. 28-åringen forklarer at han kun har gode ord å si om henne, men for ham var det mer vennskap enn romantikk i relasjonen deres.

– Jeg kjente ikke noe «kjæreste»-følelse. Det ble mer vennlig enn romantisk, sier han til TV 2 over telefon.

Johansen forteller at alenetiden han delte med frierne Oline Andersen (24) og Ragne Grønning Almberg (22) før valget ikke var en avgjørende faktor.

– Elise var frempå hun, og gjorde sitt beste. Det er ingen tvil om det, forklarer han.

Johansen hadde nemlig ytret at han ønsket at damene skulle være mer frempå. Denne utfordring tok Almberg på strak av arm - og klinte til med sesongens første kyss.

– Først var det jo veldig koselig. Men så gikk det to sekunder, og så tenkte jeg: «Hva i helvete er det jeg styrer med?», sier Johansen.

Han fortsetter med å forklare at han hadde glemt kamerateamet som befant seg i stuen hans under kysse-seansen.

– Det er jo en høyst kunstig situasjon. Men akkurat i det du gjør det, så tenker du «hva i helsikken, det står jo tre-fire andre i stuen min», fortsetter han og ler.

Selv om Johansen og Høybakken ikke har hatt særlig kontakt etter hun dro hjem, så er Johansen glad for å ha blitt kjent med 26-åringen.

– Jeg har ingenting annet enn godt å si om Elise, jeg liker henne veldig godt som person. Det er ingen tvil om at jeg hadde elsket å ha henne som venn, forteller han.

Jentetur med frierne

Til tross for at Høybakken ikke har kontakt med Johansen, kan hun fortelle at hun og de andre frierne hans er gode venner. De har nemlig akkurat vært på jentetur sammen i hjembyen til en av de andre frierne.

GODE VENNER: Frierne til Johansen har vært på jentetur. Foto: TV 2/Linn Olsen

– Det er veldig godt å prate med noen som skjønner, i tiden etterpå. Det var veldig fint å se alle sammen igjen, forteller hun og sier de hadde en fin helgetur.

Da vi spør Johansen hva han synes om at frierne hans har blitt så gode venner, svarer han at han bare syns det er hyggelig.

– Det ble kanskje ikke gubbe på dem, men de fikk i hvert fall noen gode venninner, sier han spøkefullt.

Høybakken sier hun fortsatt har troen på kjærligheten, men at hun nå kun fokuserer på masteren, venner og familie.

– Jeg stresser ikke med noen ting, jeg tar det som kommer. Jeg prøver å nyte hverdagen.

