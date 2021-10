Oppdaget Glimt-kometen: – Så et stort potensial i ham

Ola Selvaag Solbakken har for alvor slått igjennom som 23-åring. – Han er et godt bevis på at du kan lykkes om du står i det, sier Solbakkens tidligere trener, Svein Maalen.

Det er ingen tvil om at Bodø/Glimts Ola Solbakken har tatt store steg de siste årene. Men det er først nå som 23-åring at han for alvor har slått igjennom.

– Det er ikke uvanlig å slå igjennom i Eliteserien som 22-23-åring. Det er mer uvanlig om du slår igjennom når du er 19 år, sier Solbakkens tidligere trener i Ranheim, Svein Maalen til TV 2.

– Ola er et eksempel på hvilken vei norske spillere enda oftere kan ta. Han var et ungt talent, men møtte motgang i form av skader i ung alder og brukte litt tid. Ola er et godt bevis på at du kan lykkes om du står i det, utvikler deg underveis og er tålmodig, legger han til.

Som en del av Rosenborgs G19-lag i 2017 fikk ikke Solbakken tilbud om noen A-lagskontrakt med trønderne, men det var noen andre som hadde fulgt talentet over lengre tid.

– I Ranheim var vi opptatt av å følge trøndersk fotball veldig godt og vi hadde veldig god oversikt over unge, gode spillere. Ola var en av spillerne vi hadde fulgt og som vi så et stort potensiale i, forteller Maalen.

Tredoblet antall spilleminutter

I sin første sesong for Ranheim i 2018 hadde Solbakken totalt 671 spilleminutter i serie og cup. Sesongen etter økte antall minutter til 1967, viser tall fra Transfermarkt. Det er nesten en tredobling i spilleminutter fra en sesong til en annen.

– Han hadde en del spilletid det første året og enda mer det andre året. Det er en fin progresjon i spilleminutter for en spiller i Eliteserien, mener Maalen.

Selv om 2019-sesongen var et stort løft for Solbakken, fikk han også oppleve et nedrykk. En sesong på både godt og vondt.

– Jeg tror nok at Ola opplevde 2019 som et ganske tøft år i og med at vi rykket ned. Det var nok en tøff arena for ham å spille eliteseriefotball så tidlig, men samtidig ikke for tøff fordi han lærte mye, sier Maalen og understreker:

– Det å rykke ned er en nyttig erfaring. Du lærer deg å stå i ulike situasjoner.

– Passet dårlig da Glimt kom på banen

På de siste to årene hadde flere fått øynene opp for Solbakken, og i forkant av 2020-sesongen kom sølvvinner i 2019, Bodø/Glimt, på banen.

– Vi ville gjerne beholde ham, og det passet dårlig da Glimt kom på banen. Vi så på ham som en nøkkelspiller som ville være med på å ta oss opp igjen til Eliteserien, forteller Maalen og legger til:

– Samtidig var det en mulighet som passet veldig bra for Ola. Dermed lot vi ham gå, og det har vært veldig bra for ham. Utviklingen hans har fortsatt.

Det er det ingen tvil om.

I tillegg til å markere seg i hjemlig serie, har Solbakken også hevdet seg ute i Europa for Bodø/Glimt. Fire mål er det blitt så langt i Conference League, to av dem da Glimt knuste selveste Roma 6-1. Etter den kampen fikk Solbakken, sammen med Erik Botheim, heltestatus.

– Det er artig å se at Ola har markert seg og byr på seg selv. Det er viktig i det å utvikle seg som spiller. Eneste utfordringen blir å håndtere det som da skjer i form av oppmerksomhet og forventninger, sier Maalen og understreker at han har tro på nettverket rundt Solbakken i Glimt.

– Ola hadde utfordringer som de fleste unge spillere. Man forventer at ting skal gå veldig fort, og tror på at man skal klare å mestre ting. Det er bra, men det kommer en realitet en dag der motgang, medgang og ytre press skal håndteres. Det blir nok mer og mer aktuelt i dagens fotball, legger han til.

– Har egenskaper som få andre

Maalen er ikke overrasket over at Solbakken har prestert så godt som han har gjort i 2021-sesongen.

– Ikke overrasket, for potensialet og talentet var grunnen til at vi hentet ham. Jeg er heller ikke overrasket fordi Bodø/Glimt har gang på gang klart å utvikle spillerne sine, og det er et godt kollektiv i klubben der de klarer den kunsten å spille hverandre god. Ola er god, men han er også en del av et godt kollektiv i Bodø.

Maalen peker på kulturen i klubben.

– Det er verdier og en kultur i Glimt der de klarer å holde hverandre i ørene, der de beste vil vise vei for laget og ingen er opptatt av å løfte frem seg selv, men heller løfte frem laget.

Veien videre for Bodø/Glimt, både i Eliteserien og i Europa, blir spennende. Spennende blir det så absolutt også å følge med på Ola Solbakkens utvikling.

– Ola har noen egenskaper i det offensive spillet som få andre har. Han har en evne til å dra forbi folk, han har fart og spennende tekniske ferdigheter. Dette er egenskaper han bare må utvikle videre, og jeg håper virkelig han lykkes, understreker Maalen.