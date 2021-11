Kjendisene sverger til Marie (19) sine klær: – Når jeg driver med det kreative, er det ingen som ser min sykdom

Marie Murby er bare 19 år, men har allerede rukket å etablere sitt eget klesmerke, der hun designer og syr klær til meg og deg, men også til noen av landets største kjendiser.

Alt fra artisten Gabrielle, influenser Annijor, moteikon Nina Sandbech og Skal vi danse-dommer Morten Hegseth har blitt observert i hennes design.

DESIGNERSPIRE: På et halvannet år har mange fått øynene opp for Marie og hennes design.

Selv om hun nå gjør stor suksess, må hun takle utfordringer andre 19-åringer flest trenger å forholde seg til. Hun har nemlig utmattelsessykdommen ME og ADD – svikt i oppmerksomhet og konsentrasjon.

En kombinasjon som ikke går hånd i hånd, ifølge henne selv. For mens hodet alltid jobber i høygir, fungerer sjeldent kroppen.

Tøffe ungdomsår

Som 13-åring var Marie som tenåringer flest. Hun elsket å trene og være sosial. Så, i desember 2015, begynte hun å miste kontroll på trening.

– Jeg visste ikke om jeg skulle spy, besvime – det var som om jeg mistet kontroll over egen kropp, noe som var ganske skummelt å oppleve i en alder av 13 år, sier hun til God morgen Norge.

I tillegg hadde hun vonde mandler og høy feber. Til slutt dro hun til legen på nyttårsaften, der hun fikk påvist kyssesyken.

De neste årene dro hun jevnlig til ulike nevrologer. Noe var ikke som det skulle.

Først tre år senere, i 1. klasse på videregående skole, fikk hun diagnosen ME. Fram til da hadde hun vært stort sett sengeliggende inne på et mørkt rom, mens hun forsøkte å komme seg gjennom dagen.

– På det verste har jeg blitt båret overalt; på do, i stua og jeg måtte få hjelp til å spise. Så det har ikke vært lett. Jeg trøster meg med at alle utfordringene jeg har hatt til nå gjør meg ganske mye sterkere i fremtiden – at jeg har møtt på så mye motstand allerede.

Gikk på en smell – startet et klesmerke

Helt siden Marie var en liten jente, har hun blitt fortalt at hun ikke kommer til å leve noe A4-liv. Hun har alltid elsket det kreative, og etter at hun ble syk for seks år siden, innså hun hvor viktig denne delen var for henne.

– Når jeg driver med det kreative, er det ingen som ser meg og min sykdom, men heller det arbeidet jeg gjør. Så når jeg skulle søke videregående, var det viktig for meg å ta noe kreativt, hvis ikke ville det bli en ond sirkel med konsentrasjonsvansker og alt det tullet der, så da begynte jeg å sy og tok tekstil på videregående.

Hun begynte på Edvard Munch videregående skole i Oslo. Underveis i utdanningsløpet kom koronapandemien og samfunnet ble nedstengt. Det var ekstra tungt for ME-syke Marie.

GJØR ALT SELV: Det er Marie selv som kjøper inn stoffet, klipper til mønsteret, syr det sammen og leverer det til kunden.

– Jeg gikk på en skikkelig smell i mars i fjor. Hjemmeskole, i kombinasjon med den formen jeg var i, fungerte ikke. Jeg er ganske dårlig på vinteren generelt, så jeg tilbrakte mye tid i senga.

Men Marie var fast bestemt på å ikke la sykdommen vinne . 19-åringen bestemte seg for å ta en helomvending og etablere sitt eget klesmerke. Slik ble Murby Designs til.

– Det gikk ganske treigt i starten, men jeg ville heller fokusere på det som gjorde meg godt, fremfor det som tok energi – slik at jeg gjorde det vonde om til noe godt.

Enorm respons

Den unge gründeren har fokusert på fargerike og glitrende plagg. Hun forteller at dette uttrykket på ingen måte er tilfeldig.

– Ettersom jeg har vært syk under hele ungdomstiden, har jeg funnet mine verdier og hvem jeg vil være, så jeg var veldig opptatt av at når jeg skulle lage dette merket, så ville jeg at det skulle gjenspeile mine verdier og personligheten min.

– Det resulterte i fargerike og glitrende klær, for jeg ville vise at du alltid kan gjøre det vonde om til noe godt. Det handler veldig mye om hvordan du innstiller deg på ting. Fremfor å være bitter og lei seg for det som har skjedd, så bør du heller ta det gode ut av det og se hva du har fått ut av det, og lært av det.

Marie startet med et par hundre følgere på Instagram, der folk kunne legge inn bestillinger. Så utvidet hun med en nettbutikk for noen uker siden, men som hun måtte stenge etter et par dager på grunn av for stor pågang.

Kundene er alt ifra kjendiser, 20-åringer til 50 år gamle damer.

– Dit jeg har kommet nå er egentlig helt uforståelig og nesten litt surrealistisk. Det er så mange som har troen på det jeg gjør og den responsen jeg har fått nå er nesten litt overveldende. Jeg får så mange meldinger med så mye kjærlighet og folk som bryr seg, så det er veldig rørende, sier hun, og fortsetter:

– Men med tanke på formen jeg er i og ME, så har jeg på en måte funnet mine grenser for hva jeg kan ta imot og ikke ta imot. Akkurat nå har det blitt litt for mye, så da syr jeg heller opp det jeg har fått bestilling på, også åpner jeg opp igjen når jeg er ferdig med dem.

Ingen planer om å utvide

19-åringen er lidenskapelig opptatt av slow fashion, og liker ikke bruk og kast-samfunnet vi lever i. Grunnen til at hun skreddersyr klærne til hver kunde er fordi hun ønsker å sløse bort minst mulig av materialene. Og det som blir igjen, bruker hun i andre prosjekter.

Det er også noe av grunnen til at hun ikke ønsker å utvide enkeltmannsforetaket med verken ansatte eller en fysisk butikk i fremtiden.

– For meg handler det egentlig mer om kjærligheten til plagg enn penger. Jeg har så mye glede av å sy for andre og dele den lille kreative verden min og lidenskapen min med andre, slik at andre kan bære glitrende plagg og være seg selv. Jeg er veldig opptatt av at man skal kunne være den man er og tørre å kunne skille seg ut, kle seg kult og bli lagt merke til på gata, smiler hun.