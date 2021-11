Familien må ha mat. Dette gjør de med døtrene sine

Fahima har grått mange ganger siden ektemannen hennes solgte deres to yngste døtre til fremtidige ektemenn.

– Det er vondt å gi bort døtrene mine for penger, sier Fahima.

Tørke og krig har ført den afghanske familien vest i Afghanistan til desperasjon.

– Mannen min sa at hvis vi ikke giftet bort døtrene våre ville vi alle dø, for vi har ikke noe å spise, sier hun til AFP.

En journalist fra det franske nyhetsbyrået besøkte Zaimat-leiren som huser internt fordrevne flyktninger tidligere denne måneden. Han møtte raskt et dusin familier i samme desperate situasjon.

BARNEBRUD: Asho er lovet bort til en 23 år gammel mann fordi familien er satt i gjeld Foto: Hoshang Hashimi

Nedbatalingsplan

Seks år gamle Faristeh og 18 måneder gamle Shokriya er uvitende om alvoret i situasjonen der de sitter på morens fang i flyktningeleiren.

Den eldste datteren ble solgt for 3350 amerikanske dollar, og den yngste for 2800 dollar.

Betalingen følger en nebetalingsplan over flere år til tiden er moden for å forene familiene. De fremtidige ektemennene deres er fremdeles selv mindreårige.

Barneekteskap har lang tradisjon i Afghanistan, men krig og tørke på grunn av klimaendringer har ikke bare ført Fahimas familie ut i krise. De siste årene har det blitt vanligere å selge yngre og yngre jenter til ekteskap.

ANGRER: Habibeh (12), sitter sammen med sin mor Rabia (43) Hun sier at hun ønsker å bli hos sin mor, og moren siner hun ønsker å betale tilbake de 550 dollarene hun fikk for å love datteren bort til ekteskap. Foto: Hoshang Hashimi

Fattigdom og sult forbindes med skam og sorg for befolkningen som er internt fordrevet til Zaimat-leiren i provinshovedstaden Qala-i-Naw.

Forverret etter tørke

Ledere i leiren sier de så tendensen til å inngå ekteskapsavtaler for unge døtre mot penger forverret seg i 2018. Et år da regnet sviktet, og mange bønder måtte forlate gårdene sine.

ZAIMAT-LEIREN: Her bor afghanere drevet på flukt i sitt eget land på grunn av krig, tørke og sult. Foto: Hoshang Hashimi

Det er et spørsmål om liv eller død. Fahimas 25 år gamle nabo, Sabehreh, satt seg i gjeld hos den lokale butikken for å skaffe mat til barna. Da hun ikke kunne betale, truet butikkeieren med å få henne kastet i fengsel.

For å betale gjelden inngikk familien derfor en avtale om at ekteparets tre år gamle datter, Zakereh. Hun ble trolovet med kjøpmannens fire år gamle sønn, Zabiullah.

– Jeg er ikke glad for å ha gjort det, men vi måtte spise og drikke, sier Sabehreh til AFP.

– Hvis dette fortsetter må vi gi opp babyen på tre måneder også, sier hun.

Mohammad Assan tørker tårene sine når han viser AFP bilder av døtrene sine Siana (9) og Edi Gul (6). De er nå sendt bort for å leve med sine unge ektemenn.

– Vi har ikke sett dem siden. Vi ville ikke gjøre det, men vi måtte gi våre andre barn mat, sier han.

– Blir gal

Assans kone Dad Gul er syk og har legeregninger de ikke får betalt, derfor vurderer de nå å selge sin siste datter.

Menn sitter og ser ut over leiren i Badghis-provinsen. Foto: Hoshang Hashimi

– Noen ganger blir jeg gal. Jeg forlater teltet og vet egentlig ikke for jeg går, sier hun.

Assan og familien søkte dekning i leiren mens Taliban startet offensiven for å ta over landet igjen. Han trøster seg med å tenke at døtrene nå i hvert fall får mat og drikke. Selv er familien avhengig av å få brød fra velgjørende naboer.

Rapporter fra Unicef underbygger AFPs beretninger. I 2019 fortalte de at 42 prosent av afghanske husholdninger hadde minst ett familiemedlem som ble giftet bort før hun var 18. Andelen er minst 66% i de fattigste regionene.

– Migrasjon eller sult

Verdens Matvareprogram advarte på mandag et mer enn halve befolkningen i Afghanistan, rundt 23 millioner mennesker, står i fare for å sulte eller fryse i hjel fra november.

Provinsen Badghis er en av de hardest rammede regionene.

– Denne vinteren vil millioner av afghanere bli tvunget til å velge mellom migrasjon og sult, med mindre vi klarer å trappe opp den livreddende hjelpen, sier WFP-sjef David Beasley.

FN anslår at det er nødvendig med bidrag på rundt 220 millioner dollar i måneden for å gi humanitær hjelp til de rundt 23 millioner afghanerne som er avhengig av hjelp. Foreløpig det internasjonale samfunnet bidratt mer under en tredjedel av denne summen.