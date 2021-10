Var i Haalands skygge – ekspert tror han kan ta over etter spisslegende

Patson Daka herjet i Østerrike, før han i sommer ble klar for Leicester. TV 2s ekspert mener Zambia-spissen har det som skal til for å erstatte Jamie Vardy.

Leicester-fansen har fått et nytt stjerneskudd å glede seg over.

23 år gamle Patson Daka har virkelig begynt å finne formen for revene etter sommerens overgangen fra RB Salzburg for rundt 250 millioner kroner.

Seseongen startet dog tregt for Daka, og fikk bare et innhopp på 26 minutter i løpet av sesongens sju første kamper i Premier League.

Men i løpet av de siste ukene har Leicester-spissen virkelig markert seg. Daka scoret sitt første mål for klubben i 4-2-seieren over Manchester United, og i forrige runde assisterte han James Maddisons vinnermål mot Brentford.

Høydepunktet kom imidlertid i Europa League-oppgjøret mot Spartak Moskva. Russerne ledet 2-0, før Daka reduserte like før pause. I løpet av en halvtime i 2. omgang scoret Zambia-spissen ytterligere tre mål, og tegnet seg for et såkalt ekte hat trick.

– Den farligste spissen jeg hadde sett

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley har latt seg imponere over Daka de siste kampene.

– Han hadde en treg start, men nå har han virkelig vist seg frem. Han har kommet med litt ungdommelighet i laget, og har vært en karakter i spillergruppa. Mye fart, eksplosiv og god én mot én, sier Morley.

Veien til Leicester har vært lang og kronglete. Daka er fra Zambia, og ble tidlig oppdaget som et spesielt talent.

– Jeg skjønte umiddelbart at han var spesiell. Patson var rask, sterk, god i luften og kunne skyte med begge bein. Det som gjorde han god var at han lærte raskt. Han ønsker å bli bedre hele tiden. Han var den farligste spissen jeg hadde sett, sa Chris Kaunda til BBC.

Han speidet etter spillere i Zambia i 2012 for et talentprogram i landet, og fant 60 spillere. Daka var den beste av dem, mente han. I 2015 ble Daka valgt som kaptein for Zambia i sitt første Afrikamesterskap for U-17.

Som 17-åring signerte Daka for RB Salzburg i Østerrike. Etter en sesong for FC Liefering, som fungerer som farmerlaget til RB Salzburg, ble han en del av A-lagsstallen i 2018.

Gjennombruddet kom først høsten 2019.

– Det er ofte en fordel å ha tatt en omvei. Jamie Vardy er jo selve kroneksempelet på det. Det er ofte en bedre læringsvei som jeg tror gjør dem sterkere, sier Trevor Morley, som selv spilte utenfor ligasystemet før han etablerte seg i den engelske toppdivisjonen for Manchester City og West Ham.

SPISSDUO: Patson Daka og Erling Braut Haaland var lagkamerater sammen i et år for RB Salzburg i Østerrike. Foto: Kerstin Joensson

Sparret med Braut Haaland

Etter at Erling Braut Haaland ble klar for RB Salzburg i januar 2019, spilte Daka en rolle som annenfiolin bak jærbuen.

– Det var alltid en form for konkurranse mellom oss. Vi ønsket å gjøre hverandre bedre. I fotball, og livet, skjer ting raskere for noen enn for andre, og vi forventer ikke at alt skal gå like fort for alle. Jeg tror jeg har trengt litt mer tid til å bli kjent med meg selv og utvikle meg. Vi visste alle at dette var hans øyeblikk, sa Daka til The Guardian i juni i fjor.

1. januar 2020 gikk Haaland til Borussia Dortmund, og da var det duket for både mer spilletid og en viktigere rolle for RB Salzburg.

Forrige sesong scoret han 27 mål på 28 kamper og ble kåret til sesongens spiller i østerriksk Bundesliga.

– Jeg er ikke den neste noenting. Det vil bare være én Haaland og det vil bare være én Patson. Jeg vil være den beste versjonen av meg selv, sa Daka.

Spås som Vardy-erstatter

Et sted Daka kan bli den neste, er i Leicester - som klubbens nye spydspiss. Jamie Vardy har siden opprykket til Premier League i 2014 vært klubbens soleklare førstevalg på topp, og har hevdet seg som en av de største målgarantistene i ligaen.

Ifølge Transfermarkt har Vardy scoret 125 mål på 254 kamper i Premier League. Denne sesongen har bare Mohamed Salah med sine ti fulltreffere scoret flere enn engelskmannens sju scoringer.

Men Vardy er ingen ung mann i fotballsammenheng lengre, og Leicester må etter hvert tenke på et liv uten deres talisman.

Det er ikke utenkelig at erstatteren heter Patson Daka.

– Jeg tror han kan bli det, og jeg er sikker på at Leicester ønsker det. De har tidligere lykkes med å hente typer som dette for lave summer. Han passer godt inn i laget, og Leicester er den perfekte klubben for Daka, sier Morley.

– Hvor god kan Daka bli?

– Han kan fort bli blant de beste spissene i Premier League. Leicester har ikke for vane å stå i veien for større klubber, og da kan det bli en overgang til en større klubb. Han har noe spesielt med seg, sier Morley.