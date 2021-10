Fikk telefon fra «politiet»: – Får vondt i magen av hvor godt forberedt han var

Ingeborg Brit Ravnestad ønsker å advare flest mulig etter at hun ble oppringt av en mann som utga seg for å være fra politiet og med beskjed om at noen tok opp lån og shoppet i hennes navn.

– Jeg er helt rystet over at det går an å være så frekk. Han der må jammen ha lurt eldre folk, han var så godt forberedt at jeg får helt vondt i magen av å tenke på det, sier Ingeborg Brit Ravnestad fra Sandane til TV 2.

Denne uken fikk hun en telefon fra et norsk mobilnummer som satte en skikkelig støkk i henne.

En mann som introduserte seg som Erling og et etternavn og oppga et politibetjent-nummer, sa at han ringte fra Asker og Bærum politistasjon og at han jobber med Økokrim-saker.

Han fortalte ifølge Ravnestad at noen hadde forsøkt å ta opp lån i hennes navn, og at hun var utsatt for ID-tyveri. Blant annet hevdet han at noen hadde handlet på nettbutikker og i butikker i Trondheim med hennes bankkort.

– Han forklarte at jeg var utsatt for virus på dataen, mobilen og nettbrettet mitt, og at han måtte ha både BankID-en og kodebrikken for å få stoppet dette med én gang. Han sa også at banken og Telenor satt på samme linje og hørte på.

Skrev ned alt han sa

Vel vitende om at hun aldri skal gi fra seg sensitiv informasjon som passord eller koder til BankID til noen over telefon, forsto Ravnestad at dette var svindel. Hun fant da frem notatblokken sin.

– Jeg skrev ned alt han sa, jeg. Og han sa blant annet at jeg kunne dobbeltsjekke at nummeret han ringte fra tilhørte politiet, men jeg satt jo med nettbrettet mitt og sjekket det opp mens vi snakket, og det stemte ikke. Så da tenkte jeg egentlig at jeg bare ville høre hva slags idiot dette var som prøver å lure folk.

Da hun spurte ham om han faktisk var i den tro at hun trodde på det han sa, skal tonen ha blitt en helt annen.

– Han ble potte sur da jeg sa at politiet og banken faktisk ikke pleier å be om slikt over telefon. Han sa at jeg skulle få mail om at jeg er innkalt til avhør på min lokale politistasjon. Da jeg sa «dette er bare tull» sa han «ja, det blir ditt problem hvis kontoen din blir tom».

– Hadde forberedt seg godt

Ravnestad er skremt over fremgangsmåten som ble brukt.

– Du kunne lett bli lurt av han der, han var veldig troverdig. Han snakket flytende norsk og var hyggelig. I tillegg hadde han forberedt seg slik at han visste adressen min og slike ting, så dette er helt ille.

Etter at samtalen ble avsluttet ringte Ravnestad politiet og banken, som begge bekreftet at dette var svindel.

– Politiet sa at ingen i politiet heter det navnet som ble oppgitt, og de sa det var bra at jeg ikke hadde gitt fra meg noe. Jeg får vondt i magen av å tenke på hvor mange han har ringt til. Det er sikkert noen som har blitt lurt.

Kjent med problemet

Politioverbetjent Hanne Gulbrandsen ved etterforskning i Enhet Vest i Oslo politidistrikt, som Asker og Bærum politidistrikt nå er en del av, sier til TV 2 at de er kjent med at politiet misbrukes i svindelforsøk.

– Jeg vet at det har blitt meldt inn til ulike politidistrikter at noen utgir seg for å ringe fra politiet i Asker og Bærum og at noen bruker det gamle nummeret til Bærum politistasjon. Men det er vanskelig å finne ut av hvor mange som har opplevd dette fordi de sakene som eventuelt meldes inn, meldes til politidistriktet der de som mottok oppringningen bor, sier Gulbrandsen.

Videre sier hun at politiet aldri vil be folk om å oppgi koder til bankbrikker eller lignende.

– Generelt kan jeg si at hvis noen fra banken eller politiet ringer, så skal du aldri oppgi koder eller noe slikt. Ingen fra politiet ber deg gjøre det, så ikke gi opplysninger om deg selv til noen som ringer på telefonen. Det er mitt råd.

Stusset over hvordan han snakket

«Politiet» sto det på et innkommende anrop på mobilen til en kvinne fra Innlandet tidligere i september. Kvinnen forteller om en mann som introduserte seg som Torbjørn og et etternavn da hun svarte. Han hevdet at han jobbet for Asker og Bærum politidistrikt, og påsto at noen hadde prøvd å ta opp et lån med hennes identitet.

– Det sto politiet på skjermen og nummeret var det samme som til Bærum politistasjon. Jeg skjønte ganske fort at det var svindel, men hadde han ringt noen som er eldre eller som ikke er vant til å få så mye spam, så kan de jo fort bli lurt.

Ifølge kvinnen ba mannen henne om å oppgi fullt personnummer.

– Han ba om personnummeret mitt, og da sa jeg at «det får du ikke». Da begynte han å si at jeg jo måtte skjønne at han trengte det, og at han da kom til å sende et brev og at jeg måtte komme til politistasjonen for et avhør. Men jeg fikk jo aldri noe brev, da, forteller hun.

Kvinnen forteller videre at mannen var hyggelig, men at hun stusset over måten han pratet på.

– Han var hyggelig på en måte, men det var måten han snakket på som fikk meg til å reagere. Han sa navnet mitt i hver eneste setning, så han virket ikke så veldig troverdig, og jeg skjønte hva dette var ganske fort.

– Ring og be om å bli satt over

I alle sine kanaler advarer Økokrim om denne type svindel. Fremgangsmåten og hvor svindlerne hevder å ringe fra kan variere, men målet er det samme: Å få kloa i folks bankkontoer.

– Budskapet her er jo at verken politi eller bank vil be deg om BankID-informasjon, og din BankID er bare din. Passordet til den har ingen andre noe med. Så budskapet er altså: Aldri oppgi passordet til BankID eller banktjenester, sier Andreas Lunde, senior kommunikasjonsrådgiver i Økokrim, til TV 2.

På LinkedIn skriver Økokrim følgende:

– Bedragere ringer og utgir seg for å være fra Økokrim. Vi vil aldri be deg om å oppgi passord eller PIN-kode til din BankID. (Det skal heller ingen andre gjøre) Om du er i tvil om oppringing virkelig er fra Økokrim; ring sentralbordet vårt og be om å bli satt over til den som ringte deg.