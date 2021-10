Støre avviser at han la press på Nobelkomiteen

– Jeg vil avvise at jeg har lagt press på nobelkomiteen i noen sammenheng, sa Støre i Stortinget onsdag.

Venstres Guri Melby viste til Jagland nye bok, der han viser til hendelser som han oppfattet som et sterkt press for ikke å gi prisen til den kinesiske dissidenten.

– Får Jagland svare for selv

Melby ba Støre gi en forsikring om at regjeringen ikke vil utøve press mot komiteen. Støre slår fast at Nobelkomiteen er en uavhengig komité som tar sin beslutning i lukket rom.

– Det er ikke noen vei til påvirkning gjennom regjeringen, konstaterer han.

På spørsmål fra TV 2 i etterkant av spørretimen fastholder Støre at han ikke har presset Jagland som leder av Nobelkomiteen.

– Lyver Jagland da?

– Det får Jagland svare for selv. Jeg avviser at jeg presset ham. Det ville jeg ikke ha gjort, sa Støre.

STILLE FØR STORMEN: Venstres leder er Guri Melby stilte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til veggs under spørretimen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Presset om oljefondet

Også Støre siste uttalelser om oljefondet vekker oppsikt. I et intervju med Financial Times slår Støre fast at fondet er politisk.

– Signalet statsministeren har gitt er at vi har en ny politikk for hvordan fondet skal brukes, sa Høyres parlamentariske leder Erna Solberg da Støre for første gang som statsminister møtte til Stortingets spørretime onsdag.

– Jeg sa ikke at oljefondet er et politisk instrument, svarte Støre.

Men han påpekte samtidig at spørsmålet om hvordan finansverdenen skal håndtere klimarisiko er et tema som skal diskuteres på klimakonferansen i Glasgow.

– Hvis vi ikke ser at det er behov for å gjøre nye ting, går vi baklengs inn i framtiden, konstaterte han.

«Oljefondet er eiendommen til det norske folk, og det er opp til regjeringen og Stortinget å sette rammene for fondet, noe som etter mitt syn gjør fondet til et politisk verktøy,» sa Støre til den toneangivende finansavisen mandag.

Solberg påpeker at Norge stadig er under press for å bruke fondet politisk, men at et enstemmig Storting så sent som i mai slo fast at fondets mål er å skape høyest mulig avkastning til akseptabel risiko, ikke være et politisk virkemiddel.

Støre slår fast at han er enig i dette, og avviser også at det er behov for å korrigere inntrykket verden har fått etter intervjuet.

– Det var et glitrende godt svar som opplyste saken.