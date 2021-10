Fikk Traoré-sjokk, men Ajer rangerer én motspiller enda høyere

Sist helg var Kristoffer Vassbakk Ajer tilbake på banen igjen for Brentford, etter nesten fire uker på sidelinja med en strekk i låret.

23-åringen fikk 45 minutter i 1-2-tapet hjemme mot Leicester, og sier han har vært underlagt et knallhardt opptreningsregime under skadeperioden.

– Det har vært utrolig mye trening, og støtteapparatet i Brentford har imponert meg enormt med måten de har lagt opp treningen på. Jeg har vel hatt én fridag på fire uker. En fysioterapeut har nærmest holdt meg i hånda i flere timer daglig. Det har vært mye trening, mye i gymmen og mye bevegelighet.

TILBAKE: Ajer spilte 2. omgang mot Leicester og Patson Daka i helga. Foto: Andrew Boyers

– Jeg føler at jeg kunne vært tilbake enda raskere, men de har holdt igjen. For skaden var i en posisjon bak i hamstringen som man ikke skal kødde for mye med. Så jeg synes de har vært veldig profesjonelle, sier han.

Følte Liverpool hadde 13 mann på banen

Nordmannens siste kamp før skadeoppholdet var hjemme mot Liverpool. En thriller av en fotballkamp endte 3-3, og slik også Manchester United fikk erfare nylig kan det være en traumatisk opplevelse å være forsvarsspiller mot Mohamed Salah & co om dagen.

Men for Ajer var det først og fremst en av karrierens største kvelder, med familien til stede på tribunen.

– 3-3-kampen mot Liverpool var utrolig. Du ser jo at de angriper rimelig greit mot andre lag også for tida, så at vi klarte å få ett poeng var en meget sterk prestasjon, sier Ajer.

Han sier det i perioder av kampen føltes som å spille både med to og tre mann i undertall.

– Når de stuper i angrep føles det nesten som om de bytter inn et par ekstra spillere fra sidelinja. Det er helt utrolig hvordan backene kommer flyvende, kantene trekker inn i banen og en spiss trekker ned - det var en kamp der vi virkelig fikk kjent på verdensklasse.

FYSISK UNIKUM: Adama Traoré er en kraftpakke av en fotballspiller, men Kristoffer Ajer og Brentford vant bortekampen mot Wolves 1-0. Foto: Andrew Couldridge

Trekker fram Salah

Og aller størst inntrykk på ham gjorde en viss egypter som har vært nærmest utilnærmelig i Premier League denne sesongen, med ti mål og fem assist på ni kamper.

– Den beste enkeltspilleren jeg har møtt må være Salah. Han var bare fryktelig god mot oss, sier Ajer.

På plassen bak følger foreløpig Adama Traoré, som han fikk brynet seg på da Brentford slo Wolves 1-0 borte.

– Da jeg møtte Traoré var det noen situasjoner der jeg trodde jeg hadde kontroll, og så satte han opp en fart jeg aldri har sett maken til tidligere. Generelt har det vært den største aha-opplevelsen for meg, kvaliteten og X-faktoren som finnes så mange steder på banen.

– Hva er du personlig mest fornøyd med så langt?

– Jeg er mest fornøyd med at vi har vært såpass solide. Noen øyeblikk har vært artige å ta med seg, for eksempel hadde jeg nok feiret Liverpool-sekvensen bedre om jeg ikke fikk vondt i hamstringen da det skjedde (Ajer refererer til redningen på streken fra Salahs avslutning). Men det at vi har vært solide, forsvart oss godt og at jeg har vært i en backfemmer som har hatt god kontroll mot tøff Premier League-motstand - det er hva jeg er mest fornøyd med så langt, sier han.

Hjemmelekser på kvelden

Ajer har fra første stund vært imponert over grundigheten og analysearbeidet i Brentford, blant annet kartla klubben 123 av kampene nordmannen spilte i Celtic før han ble hentet til Premier League i sommer.

De gode kampene ble merket med grønt, de dårlige med rødt.

På treningsfeltet settes forsvarsspillerne til stadighet opp i krevende situasjoner de må løse, med påfølgende evalueringer og tilbakemeldinger fra forsvarstrener Brian Riemer.

FØLGER OPP INTENST: Brian Riemer (til høyre) er forsvarstrener i Brentford, og like påskrudd på kveldstid som på treningsfeltet. Her sammen med manager Thomas Frank. Foto: Adrian Dennis

– Vi blir satt opp i noen defensive situasjoner der han instruerer og forteller hvordan man skal gjøre det bedre, som er veldig lærerikt, sier Ajer.

Som heller ikke slipper unna Riemer på kveldstid.

– Jeg må innrømme at det er noen kvelder der jeg ikke ser alt av fotballkamper, men der han sender meg meldinger om situasjoner som oppstår og jeg får litt panikk. Da må jeg raskt inn og sjekke før jeg sender ham svaret. Men det er fantastisk, det er sånn jeg liker det. Jeg vet det er masse jeg må utvikle meg på, og for å komme dit jeg vil må jeg ta store steg. I denne klubben er det store muligheter for å gjøre det, sier Ajer.

– Forventer Riemer at du sitter og ser fotball til alle døgnets tider?

– He-he, det er klart at det går mye i fotball, og jeg ser mye. Men når det har vært fotball mandag, tirsdag og onsdag, og jeg prøver å foreslå for Marte (Köpp, samboeren) at vi skal se Europa League på torsdagen, blir foten satt ned noen ganger. For da er det også noen defensive klipp som Brian vil at jeg skal få med meg. Så da er jeg raskt inne og finner ut av situasjonen, og sender det jeg tror er riktig svar. Så får jeg fort høre om han er enig i det.

Brede Hangeland har tidligere uttalt at Ajer spilt for mye «med sigaren ute» i Celtic, mens Ståle Solbakken mente 23-åringen hadde lagt seg til noen uvaner i den skotske ligaen der han sjelden fikk bryne seg på god internasjonal motstand.

– Hva handlet de uvanene om, og har du greid å luke dem bort?

– For min del vil jeg ikke se på det som uvaner, men ting med spillet som jeg måtte utvikle. Jeg er 23 år og har ikke spilt mange år som stopper. Jeg har mange år foran meg der jeg kan lære masse og bli bedre. Jeg tror det de egentlig fokuserte på var at jeg måtte ta det neste steget, spille i en fantastisk liga der jeg ble utfordret uke inn og uke ut, svarer Ajer.