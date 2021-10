Fortsetter søkene etter de savnede: – Risikabelt for letemannskapene

KVAM (TV 2): Politiet sier de flytter søkeområdet nedover elven. Letemannskapene håper i det lengste at de savnede ikke har havnet i Hardangerfjorden.

Også onsdag fortsetter politiet og brannvesenet søket etter de tre personene som er savnet etter båt-tragedien i Kvam.

Tirsdag ble det kjent at de savnede er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72), Ruth Wathne (68). I tillegg er en hund ved navn Leo også savnet.

– Det er mye vann i elven, og det er et risikabelt arbeid for letemannskapene. I dag vil vi utføre søk i Movatnet, og sette inn overflatedykkere som skal drive søk, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa.

Movatnet er et større vann ned mot bebyggelsen i Norheimsund.

MANNSKAP: Store styrker har vært i sving med leteaksjonen siden søndag kveld. Foto: Mathias Kleiveland

Tatt ned fiskenoten

I tillegg vil politiet gjøre strandsøk i innerste del av Hardangerfjorden. Politiet satt tirsdag opp en fiskenot som eventuelt skulle fange opp det som kom fra elven der de savnede befant seg.

Denne fiskenoten er nå tatt ned.

– I løpet av natten ble det vurdert at den ikke kan stå lenger, så den har vi tatt vekk.

Politiet har ikke gjort noen nye observasjoner eller funn, men satser på å søke med full styrke nå som været er godt.

– Hvor lenge vil dere fortsette leteaksjonen?

– Det vurderer vi fortløpende, men målet er fortsatt å finne de tre som er savnet. Vi fortsetter så lenge det er fornuftig å lete, og vi gjør det vi kan, sier Laupsa.

SØKER: Innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt sier de håper de savnede ikke har blitt ført uti fjorden. Foto: Mathias Kleiveland

Frykter fjorden

Innsatslederen sier de håper i det lengste at de savnede ikke har blitt dratt fra Movatnet, og ut i fjorden.

– Det er det vi frykter. Da kan de fort forsvinne lenger uti fjorden, og da blir det vanskeligere å finne dem.

– Er det noe som tilsier at de savnede kan ha havnet der?

– Nei, ikke noe annet enn at vi ikke kan utelukke det, sier Laupsa.

KREVENDE: Politiet sier letearbeidet er både risikabelt og krevende for mannskapene. Foto: Mathias Kleiveland

– Søker etter antatt omkomne

Siden søndag kveld har det pågått en storstilt redningsaksjon etter de savnede personene

Mandag formiddag gjorde Røde Kors funn av en robåt og to årer nedenfor fossen. Politiet opplyste da at hunder fra Norske redningshunder hadde markert noe, like før elven renner ut i Hardangerfjorden.

Mandag kveld ble søket etter de savnede i Kvam nedskalert og endret til søk etter antatt omkomne.

– Nå har det gått såpass lang tid at det blir mindre sannsynlig å finne dem i live. Vi søker derfor nå etter antatt omkomne, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt mandag kveld.

Tirsdag har søket blitt konsentrert i nettopp Tokagjelet, der det ble gjort observasjoner tidligere på dagen.

LETER: Letemannskap leter etter tre savnede personer ved Tokagjelet i Steinalselva ved Kvam i Hardanger. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal

Krevende terreng

Tirsdag formiddag ble det gjort observasjoner av gjenstander på et spesifikt sted i elva.

– På grunn av observasjonene valgte vi å ta oss ned i Tokagjelet, men dessverre har vi ikke fått treff, sa innsatslederen.

Dykkere har søkt både i fossen og elva. Tirsdag tok også politiet i bruk drone med undervannskamera for å søke i elva.

I tillegg til den store vannføringen i elva skaper også de løse fjellmassene i Tokagjelet utfordringer for letemannskapene.



Politiet sier at ulykken har skjedd i krevende terreng.