Grepene som har gjort Viking til en medaljekandidat

VIKING STADION (TV 2): Viking har tatt store skritt under trenerduoen Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim. Det er ikke tilfeldig.

Viking endte på en sjetteplass forrige sesong med 44 poeng, ni poeng bak bronsevinner Vålerenga og hele 18 poeng bak sølvvinner Molde. Avstanden opp til serievinner Bodø/Glimt var enorm. Glimt tok Eliteserie-gullet på suverent vis etter som kjent å ha sikret seg smått utrolige 81 poeng.

Medalje må jo være ambisjonen og målet vårt nå Viking-trener Morten Jensen

Etter sesongen ble det bråk da hovedtrener Bjarne Berntsen ikke fikk fortsette i Viking.

Både fans og eksperter var skeptiske da Berntsens tidligere assistenter, Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim, ble presentert som nye hovedtrenere.

Kritikerne pekte på at duoen ikke hadde erfaring som trenere på toppnivå tidligere, og at modellen med to hovedtrenere ikke hadde fungert særlig bra på toppnivå tidligere.

Men trenerduoen har motbevist alle skeptikerne og kritikerne. Viking er foran torsdagens oppgjør mot Brann for alvor med i medaljekampen.

– Det er jo gøy. Så får vi se etter 30 spilte kamper om vi er gode nok, men medalje må jo være ambisjonen og målet vårt nå, sier Viking-trener Morten Jensen til TV 2.

– En sinnssyk moral i laget

At Viking denne sesongen er med i medaljekampen har nok overrasket mange. Men spør du toppscorer Veton Berisha så er det ikke tilfeldig at blåtrøyene fra Stavanger har tatt store steg denne sesongen.

– Nei, vi har egentlig bare jobbet knallhardt på trening, og har vært kritiske til alt vi har gjort på trening for å bli enda bedre. Vi kommer på trening og gir bånn gass, og det er kamp om plassene på laget og i alle posisjoner. Det gjør at alle spillerne må være på tå hev, det er da vi blir enda bedre, sier angriperen som hittil har scoret 18 mål, og slår fast:

– Nå er det bare en helt sinnssyk moral i laget. Vi bare «gønner» på, og vi vet at andre lag må spille sinnssykt bra for å slå oss.

– Hvor langt kan dere nå denne sesongen?

– Vi går for medalje, det er ingen tvil om det. Det er som jeg sier til gutta når jeg snakker til resten av laget. Vi kan egentlig vinne hver eneste kamp frem mot sesongslutt, så får vi telle opp hvor ligger da, smiler Berisha.

VIKING-TRENER: Morten Jensen har sammen med Bjarte Lunde Aarsheim imponert i sin første sesong som Viking-trener. Foto: Jan Sturla Johannessen / TV 2

To stikkord

To ord trekkes frem for å forklare Vikings oppløftende sesong hittil: Grundighet og hardt arbeid.

Viking har for eksempel økt fokuset på kampanalyse og analyse av motstanderne. Foran oppgjøret i forrige serierunde mot Lillestrøm, som Viking vant med de knusende sifrene 5-1, visste trenerduoen alt om gultrøyenes styrker og svakheter og kampinngang.

Det er her grundigheten kommer inn i bildet.

– Vi er veldig grundige på analyser. Vi har et godt analyseteam som har sett x-antall LSK-kamper i år. I tillegg reiste jeg og Bjarte Lunde Aarsheim og så LSK mot Kristiansund forrige lørdag, og da begynte vi med kampplanen allerede da, sier Jensen om kampforberedelsene mot LSK, og legger til:

– Vi bruker mye tid på motstanderanalyse for å legge klare og gode kampplaner, påpeker Jensen, som er kjent for «å tenke fotball 22 timer i døgnet».

– Alt handler om hardt arbeid

Jensen mener trenerne egentlig ikke har tatt de helt store grepene, utover å kreve hardt arbeid og ønsket om å hele tiden bli bedre av spillerne.

– Nei, det er egentlig ikke noe hokus-pokus, for å si det sånn. Alt handler om hardt arbeid. Vi har troen på det vi driver med, og lærte mye i tiden som assistenttrenere for Bjarne Berntsen. Så stakte vi ut en litt ny kurs som vi mente kunne løfte laget videre, og kanskje til nye høyder. Vi er stolt over det vi har skapt, men vi er ikke i mål enda. Vi vil skal utvikle dette laget videre, konstaterer 41-åringen.

Vikings målsetting for sesongen har utviklet seg i takt med lagets gode prestasjoner på banen. Foran sesongen var målet først og fremst å levere best mulig i hver kamp, uten å peke på en bestemt tabellplassering.

– Nå har vi som målsetting at vi får Europacup-spill neste sesong. Da vil vi aller helst ta en medalje. Jeg mener det er et realistisk mål ut i fra prestasjoner og det kampprogrammet som gjenstår. Derfor mener jeg at vi bør si det nå, sier en noe nøktern Morten Jensen.

FIKK TYN: Mange var skeptiske til Vikings trenerduo Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen før sesongstart. De har motbevist kritikerne så det holder. Foto: Carina Johansen

Klubbhelten hadde ikke tro på medalje

Ingve Bø, seriemester for Viking i 1991, følger Stavanger-klubben tett som blogger og dekker kampene live for lokalavisen Stavanger Aftenblad.

Han innrømmer at Viking har levert en overraskende god sesong hittil.

– Personlig så hadde jeg ikke forventet medaljekamp denne sesongen. De snakket om før sesongen om å nærme seg toppen, men med tanke på hvordan Viking spilte de første kampene denne sesongen, så hadde jeg ikke det, sier Ingve Bøe til TV 2.

Han er imponert over grepene hovedtrenerne Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim foretok seg etter en litt trå start på sesongen.

– Det har blitt gjort grep underveis, og de endret litt på førstelleveren som har ført til at Viking nå ser svært sterke ut. Noe av det beste de har vist er evnen til å komme tilbake i kampene. Når de har ligget under så har laget kjempet seg tilbake til uavgjort og seire. I tillegg har Viking virkelig markert seg på bortebane denne sesongen. Det er vel ett av de lagene i Eliteserien som har tatt mest poeng på bortebane hittil denne sesongen, poengterer 57-åringen.

– De fikk kastet pepper etter seg

Den tidligere seriemesteren med Viking fikk selvsagt med seg kritikken Morten Jensen mottok fra utålmodige supportere og en kritisk presse før sesongstart og etter en litt vaklende sesongstart.

Ingve Bøe nærmest lovpriser måten trenerduoen har snudd skeptisisme til optimisme på.

– Jeg er veldig imponert. De stod i en storm da resultatene ikke satt helt i begynnelsen, og fikk kastet pepper etter seg både fra presse og supportere som mente den nye trenermodellen ikke funket. Men dette har de for alvor motbevist, sier Bøe, og legger til:



– De har funnet en form som fungerer, og opptrer uttad som en enhet. Viking har gitt dem muligheten til å gjøre jobben over tid, og det bare å se på resultatene og hvordan laget har endret karakter som bevis på at de har levert. Det er ingen tvil om at de jobber riktig, slår den tidligere Viking-profilen fast.

VIKING-BLOGGER: Ingve Bøe følger Viking tett som livereporter på kampdag for lokalavisen Aftenbladet. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Godtar ett poeng mot Brann

Torsdag møter Viking nedrykkstruede Brann på Brann Stadion i Bergen.

Selv om Viking har vist en fryktinngytende form den siste tiden, og står med tre strake seire og én uavgjort siden 1-3-tapet mot Bodø/Glimt 19. september, tror Ingve Bøe at de mørkeblå for det alt annet enn enkelt i Bergen.

– Jeg tror det blir en vanskelig kamp. Brann er nødt til å ta tre poeng på hjemmebane med tanke på den situasjonen de befinner seg i. Brann spiller med kniven på strupen, så jeg mener at om Viking kommer hjem etter å ha kjempet seg til ett poeng, så er det godt nok. Jeg håper jo selvsagt på seier, men vet av erfaring som spiller selv at Brann på bortebane er et ekstremt vanskelig lag å møte, mener han.

– Tror du Viking til slutt ender på medalje i Eliteserien?

– Det blir jo bare å tippe. Men det som er sikkert er at slik jeg ser det, så har Viking et lettere program enn for eksempel Rosenborg fremover. RBK møter jo Molde og Bodø/Glimt, som slåss om gullet. Dersom Viking gjør sin del av jobben, og fortsetter å plukke poeng i de sju kampene som gjenstår, og ikke går på noen feilskjær, så er bronsen innen rekkevidde. Det kan imidlertid fort bli den siste kampen mot Tromsø som til slutt avgjør om Viking tar medalje eller ikke, oppsummerer Ingve Bø, som spilte 311 kamper totalt og scoret tolv mål for Viking i perioden 1989 til 1995, og som ble cupmester i 1989 og seriemester i 1991 med klubben.