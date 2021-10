Avdekker store helseproblemer etter omskjæring hos gravide kvinner

En unik norsk studie hvor 913 kvinner har deltatt avdekker at svært mange kvinner sliter med gynekologiske skader etter at de er blitt omskåret som barn.

Studien som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening viser at gjennomsnittsalderen på jentene ved omskjæring var syv år. Snittalder på kvinnene ved konsultasjon her i Norge, er 26 år.

Undersøkelsen konkluderer med at det trolig finnes et udekket behandlingsbehov blant omskårne kvinner i Norge.

Rammer mange

Nesten alle kvinnene hadde gynekologiske plager, som de hadde gått med siden de ble omskåret i syvårsalderen.

Kvinnene fikk ikke hjelp før de var i midten av 20-årene, mange var gravide og skulle forberede seg til å føde.

Studien presenterer funn hos kvinner som ble undersøkt ved norske poliklinikker i perioden 2004 til 2015. Det er første gang man har gjennomført en norsk forskningsbasert studie på dette tema.

Av de 913 kvinnene var 74 prosent var født i Somalia, 10 prosent i Eritrea og 5 prosent i Etiopia.

Halvparten gravide

Nesten halvparten av kvinnene i undersøkelsen var gravide. Fire av fem hadde en type omskjæring som kalles infibulering, en sammensying av det kvinnelige kjønnsorgan. Av disse hadde nesten samtlige gynekologiske plager.

GRAVIDE: Kvinnene fikk ikke hjelp før de var i midten av 20-årene, mange var gravide og skulle forberede seg til å føde, viser fersk studie presentert i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Foto: TV 2

Blant kvinner med andre omskjæringstyper rapporterte henholdsvis 55 prosent og 70 prosent gynekologiske plager.

Kvinnelig omskjæring er knyttet til underlivsplager og kan ha konsekvenser for seksuell og psykisk helse og for fødsel, i følge undersøkelsen.

Reverserer inngrep

Kvinner som er blitt omskåret har et spesialisert tilbud ved syv norske sykehus hvor poliklinikkene tilbyr vurdering av type omskjæring, reversering av inngrep, behandling av følgesykdommer og vurdering i forbindelse med forestående fødsel.

På verdensbasis har mer enn 200 millioner kvinner og jenter gjennomgått kvinnelig omskjæring. Praksisen følger etniske skillelinjer og er primært forankret i kultur, ikke religion, ifølge studien.