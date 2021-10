Politiet gjorde skrekkfunn hjemme hos privat dagmamma

En dagmamma fra Colorado Springs i USA ble tirsdag denne uken dømt til seks år i fengsel for å ha gjemt hele 26 barn i kjelleren.

Carla Faith (58) hadde lisens til å passe seks barn samtidig i sitt private hjem, og kun to av barna kunne være under to år, ifølge The Colorado Sun.

I 2019 fikk politiet inn meldinger om at Faith passet flere barn enn lovlig.

Gjemt bak en falsk vegg

Da politiet dro hjem til kvinnen, og konfronterte henne med påstandene, hevdet hun at huset ikke hadde en kjeller, og at hun absolutt ikke passet flere barn enn lovlig.

Likevel hørte politiet barnegråt og barnemusikk fra en underetasje. Da de etter hvert oppdaget en kjellertrappen bak en falsk vegg, fant de 25 barn, hvorav 12 var under to år. Det siste barnet ble hentet av en foresatt samtidig som politiet ankom stedet.

Flere av barna ble funnet iført gamle bleier, og var både tørste og svette, skriver Denver Post.

I tillegg til de mange barna, fant politiet ytterligere to kvinnelige ansatte i kjelleren. Den ene godtok en såkalt tiltalepruting, noe som betyr at hun mottar en mildere straff mot at hun vitner mot Faith.

Har blitt traumatisert

Under rettssaken, som fant sted tirsdag 26. oktober, fortalte foresatte fra vitneboksen at barna sliter med både søvn og angst etter skrekk-oppholdet hos dagmammaen.

– Vi sover med lyset på i hele huset. Barna mine er engstelige og har blitt redde for verden, sa tobarnsmoren Kim Marshall, som hadde hatt begge sine små hos Faith.

Forsvarer Josh Tolini forklarte i retten at Faith hadde hatt problemer med å si «nei» til foreldre som ønsket plass hos dagmammaen, og at hun derfor hadde tatt til seg flere enn lovlig.

Faith og den andre kvinnelige ansatte endte med å bli dømt for 26 tilfeller av barnemishandling.

58-åringen ble også dømt for tre tilfeller av å ha drevet et dagsenter uten gyldig lisens – og ett tilfelle av å ha forsøkt å manipulere en offentlig tjenestemann. Den andre kvinnelige ansatte venter fortsatt på straffeutmåling.