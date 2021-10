Doplanger tiltalt for å ha gitt Mac Miller overdose – risikerer 17 år i fengsel

Ifølge rettsmedisinere skal dødsårsaken til Miller være en cocktail av kokain, Xanax-piller iblandet fentanyl, samt alkohol.

En av de tre mennene som var siktet i forbindelse med Mac Millers fatale overdose, har gått med på å erkjenne straffskyld i en fersk tiltale.

17 år i fengsel

Stephen Walter har godtatt en potensiell 17 års fengselsstraff for å ha levert dopblandingen.

Påtalemyndigheten gjorde tiltalen noe mildere før Walters godtok vilkårene. Han ble tidligere tiltalt for mer alvorlige siktelser, inkludert fentanyldistribusjon som resulterte i døden til rapperen. Han var også tidligere tiltalt for konspirasjon for å distribuere et stoff som resulterte i Millers død.

– I den nye tiltalen fjernes dødsanklagen, sier Walters advokat William S. Harris til Rolling Stone, og fortsetter:

– Dommeren vil enten godta eller avvise det. Hvis han godtar det, vil det ikke være mulig å dømme min klient til mer. Hvis han avviser det, er det ingen avtale.

Døde i 2018

Miller døde som kjent i 2018, kun 28 år gammel. Dødsfallet kom som et sjokk for en hel verden, og skapte mange overskrifter.

Han var en kjent amerikansk rapper, som blant annet stod bak låta «Knock Knock».

Han er også kjent for å ha vært sammen med popstjerne Ariana Grande (28).