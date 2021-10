I 2020 kom Chevrolet med sin åttende generasjon av sportsbilikonet Corvette (C8). Her tok den amerikanske bilprodusenten noen dristige valg. Blant annet er det første gang man har midtmontert motor.

C8-Corvetten er av flere blitt beskrevet som enda mer sporty enn de tidligere modellene. Og nå kommer en ny utgave, som vil få en rekke entusiaster til å fråde om munnen: Corvette Z06.

Modellbetegnelsen har lange tradisjoner. Dette har alltid vært heftige biler. Den siste i rekken blir på ingen måte noe unntak.

Med nye Z06 snakker vi supersportsbil etter god gammel tradisjon. Chevrolet har nemlig motstått fristelsen for å legge til elektrifisering. I stedet er det her en 5,5-liters V8-motor.

Ikke bare det. De har også valg å droppe kunstig pustehjelp i form av turbo eller kompressor. Det er det ikke mange andre som gjør for tiden.

Men resultatet, mine damer og herrer, er noe så vilt som verdens sterkeste serieproduserte selvpustende V8-motor.

Glad i rødt? Da kan du velge et slikt interiør i Corvetten Z06.

Prikken over i-en

Intet mindre enn 670 hestekrefter bys det på her. Prikken over i-en? Jo, det er at turtallet går hele veien opp til 8.600 omdreininger. Maksimal effekt oppnås først ved 8.400 omdreininger.

Dreiemomentet må også jages godt oppover på skalaen. Først ved 6.300 omdreininger har du tilgang på 623 Nm.

Kort sagt: Denne bilen er turtallsvillig som få – og må piskes skikkelig, for at den virkelig skal vise seg fra sin beste side.

Christians 1963 Corvette er ikke som alle andre

Det blir mulig å få Z06 både som coupe og cabriolet.

Lynrask

Om du liker å bruke turtallet aktivt (og hvem liker vel ikke det i en slik bil?), kan Z06 måle krefter med superbiler. 0-96 km/t (60 mph) skal gå unna på bare 2,6 sekunder.

100 km/t klarer den på under 3 sekunder – uten at noe offisielt tall er frigitt foreløpig.

Under akselerasjonen har bakhjulene sitt svare strev med å plante kreftene i bakken. Det er nemlig kun bakhjulsdrift her.

For å hjelpe deg å få det meste ut av kraftpakken, er det launch control, elektronisk limited slip differensial og et eget kjøreprogram for bruk på bane.

Chevrolet er forøvrig ikke like opptatt av fartssperre, som enkelte tyske bilprodusenter. Så her er toppfarten nord for 300 km/t – uten at man har gått ut med noe offisielt tall på det heller.

Se – de har gjort muskelbilen elektrisk!

Ferrari, eller Corvette? Fra siden ser dette riktig så italiensk ut ...

Kjøling og mer kjøling

Rent visuelt er det også noen justeringer i forhold til en vanlig Stingray-utgave. Blant annet større luftinntak foran, som skal gi kjøling til motoren. Z06 er også 9,4 centimeter bredere, som bidrar til bedre veigrep og økt kjøling via luftinntakene på siden. Denne bilen bygges for å kunne kjøres knallhardt på bane – og da er kjøling av både motor og bremser essensielt.

Z06 har også en egen splitter foran og spoiler bak. Marktrykket er på 165,5 kg når du bikker 300 km/t.

De som har litt til overs på budsjettet, kan bestille en egen karbon-pakke, som inkluderer en diger vinge, større splitter og litt andre detaljer. Keramiske bremser er også et tilvalg.

Forbyr morobiler å lage lyd: – Dette er bare trist!

Starter i sommer

Produksjonen av Z06 starter til sommeren – og den omtales som en 2023-modell.

Prisene er ikke klare, ennå. I USA spekuleres det i en startpris rundt én million kroner. Det er slett ikke ille, om en ser på hvilke ytelser du får til den prisen.

I Norge blir det imidlertid en helt annen historie. Den straffes selvsagt knallhardt av norske avgifter. Så du vil ikke se mange Z06 på norske skilter, dessverre.

Video: Broom var på plass da den aller første C8-Corvetten kom til havna i Norge:

Vi var på plass, da den aller første C8-Corvetten kom til Norge