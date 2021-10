Adele med etterlengtet konsert-comeback

Tidligere denne måneden kunne fansen juble over at Adele endelig ga ut ny musikk, da hun slapp sin første låt på seks år.

«Easy on me», en ballade i kjent Adele-stil, kom ut for under to uker siden, og er i skrivende stund allerede streamet nesten 132 millioner ganger på Spotify.

Et par dager før låtslippet ble kjent, delte også Adele på sin Instagram-konto nyheten om et kommende album.

Album i november

– Jeg vil gå så langt som å si at jeg aldri har følt meg så fredelig som nå. Derfor er jeg klar til å endelig slippe dette albumet, skrev popstjerna i innlegget, og avslørte at albumet, som har fått navnet «30», slippes 19. november.

Nå gir 33-åringen fansen enda flere grunner til å juble.

På sin Instagram-konto annonserer hun nemlig at hun gjør to konserter neste sommer, i Hyde Park i London. Det skjer 1. og 2. juli 2022, og blir Adeles første konsertopptredener siden 2017.

– Oiii oiii, skriver artisten selv under innlegget, tydelig begeistret over å endelig skulle stå på en scene igjen.

Forteller historie

Adele, som på midten av 2010-tallet toppet hitlistene verden over med superhits som «Someone like you» og «Set fire to the rain» , forteller at arbeidet med det nye albumet skjedde i den mest «turbulente perioden» av artistens liv.

Platen «30» vil handle om denne perioden, og veien tilbake.

– Jeg har på smertefullt vis fått orden i sakene og følelsene mine siden den gang, og dette albumet forteller den historien, skriver artisten på Instagram.