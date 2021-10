Flere detaljer rundt drapet på Einár (19) kommer fram

Drapet på den 19 år gamle rapperen Nils Grönberg, mer kjent som Einár, har sjokkert Sverige.

Ringte etter skuddløsning

Onsdag skriver svenske Aftonbladet at to rappere var sammen med Einár da han ble drept. De to skal være del av et kriminelt miljø, og dagen før drapet på rapperen ble de selv beskutt ved et musikkstudio. Ingen ble skadet i denne hendelsen.

Ifølge avisen skal Einár ha ringt en av dem på Snapchat like etter skuddløsningen med musikkstudioet.

Politiet har tidligere oppgitt at øyenvitner har sagt at de så en eller to personer løpe fra stedet etter at skuddene falt. Det er ikke kjent om det er de to rapperne som ble observert, eller om det var gjerningspersonene.

Blomster og lys markerer åstedet for drapet på Einar. Foto: Jessica Gow

Ingen er tatt verken for skuddløsningen ved musikkstudioet, eller for drapet på Einár.

Fotograferte liket

Svensk politi holder kortene tett til brystet i saken. Drapet antas å være koblet til gjengkriminalitet, noe som kan bety at vitner ikke våger å snakke med politiet i frykt for represalier.

En av politiets teorier er at drapet var et bestillingsoppdrag, og at Einár levde med skuddpremie på sitt hode, og har tidligere vært kidnappet.

Etter drapet skal gjerningsmennene ha fotografert den døde rapperen, ifølge Aftonbladet. Trolig for å ha et bevis for drapet.

Kriminelle nettverk

Einár ble skutt og drept i et boligområde sør Stockholm torsdag kveld i forrige uke. Han ble truffet i brystet og ansiktet.

Rapperen var trolig ikke del av en spesifikk gjeng, men knyttet til flere deler av det kriminelle miljøet i byen. Det kan innebære konflikt mellom rivaliserende gjenger.

Den svenske rapperen Einar døde på stedet da han ble skutt. Foto: TT via AP) Foto: Henrik Montgomery

I rap-tekstene sine beskrev han kidnappingen, morens kamp, ungdomsforbrytelser han var involvert i og drapet på vennen. I Sverige har dette satt fyr på debatten om at gangsterrappere glorifiserer vold og kriminalitet, skriver Expressen.

Politiet har identifisert 52 kriminelle nettverk i Stockholm. Det er ikke uvanlig å benytte seg av ungdom for å utføre de groveste handlingene, ifølge en politirapport som ble offentliggjort 12. oktober.

Statistikk fra det svenske Bråttsförebyggande rådet (Brå) i mai, viser en økning i antall drap med skytevåpen siden 2005. Sammenlignet med andre europeiske land er det sørgelig lesning for svenskene. I EU har drap med skytevåpen sunket jevnt i samme tidsperiode.

Les hele rapporten her (PDF)