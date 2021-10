Frigir bilder av de savnede i Kvam

De tre ble meldt savnet søndag kveld, etter at de forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten robåt like overfor en stor foss med et fall på 15 meter.

Siden søndag kveld har det pågått en storstilt redningsaksjon.

Mandag formiddag gjorde Røde Kors funn av en robåt og to årer nedenfor fossen. Politiet opplyste da at hunder fra Norske redningshunder hadde markert noe, like før elven renner ut i Hardangerfjorden.

– Søker etter antatt omkomne

Mandag kveld ble søket etter de savnede i Kvam nedskalert og endret til søk etter antatt omkomne.

SAVNET: Også hunden Leo er savnet, og antatt omkommet Foto: Privat

– Nå har det gått såpass lang tid at det blir mindre sannsynlig å finne dem i live. Vi søker derfor nå etter antatt omkomne, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt mandag kveld.

Tirsdag har søket blitt konsentrert i nettopp Tokagjelet, der det ble gjort observasjoner tidligere på dagen.

– Fokuset vårt er fortsatt å finne disse tre personene, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt tirsdag kveld.

Krevende terreng

Tirsdag formiddag ble det gjort observasjoner av gjenstander på et spesifikt sted i elva.

– På grunn av observasjonene valgte vi å ta oss ned i Tokagjelet, men dessverre har vi ikke fått treff, sa innsatslederen.

Dykkere har søkt både i fossen og elva. Tirsdag tok også politiet i bruk drone med undervannskamera for å søke i elva.

I tillegg til den store vannføringen i elva skaper også de løse fjellmassene i Tokagjelet utfordringer for letemannskapene.

Tirsdag klokken 18 ble søket avsluttet for dagen, men det ble gjenopptatt onsdag morgen.

Politiet sier at ulykken har skjedd i krevende terreng. De savnedes pårørende er informert. Politiets innsatsleder har tidligere opplyst at de tre savnede har en relasjon til hverandre, og til personen som meldte fra om hendelsen søndag kveld.