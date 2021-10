Kristoffs nye sjef tror nordmannen kan hamle opp med gigantene

Etter fire sesongen som UAE Team Emirates-rytter venter nye jaktmarker som Alexander Kristoff kommende sesongen.

34-åringen blir den støre profilen i Intermarché-Wanty-Gobert, og har fått med seg Sven Erik Bystrøm til det belgiske laget.

Der er forventningene til nordmannen høye, og sportsdirektør Valerio Piva tror nordmannen kan hamle opp med fenomener som Wout van Aert og Mathieu van der Poel i brosteinsklassikerne.

– Vi snakker åpenbart om to store talenter og de vil alltid være favoritter. Men rittet avgjøres ved mållinjen, og du vet aldri hva som kan skje, sier han til Cyclingnews.

Han peker spesielt på én ting Kristoff med årene har fått mye av.

– En Kristoff i god form, støttet av en gruppe ryttere i finalen, kan fortsatt ha noe å stille opp med. Ungdommeligheten og friskheten til de to er fortsatt deres fordel på dette tidspunktet, men i de store monumentene er det ofte erfaringen som utgjør forskjellen. Jeg tror Kristoff kan være der oppe og konkurrere mot dem, sier Piva.

Sjekk Kristoffs millionglis

Italieneren kjenner Kristoff godt fra før, og det er en viktig årsak til at han er svært sterk i troen. Piva mener nordmannen besitter egenskaper som gjør at han alltid vil være farlig.

– Han kom til Katusha fra BMC på samme tid som jeg ankom fra Highroad, og jeg så raskt at han hadde talent. I de to årene tok jeg meg av ham. Jeg var hans referansepunkt som sportsdirektør. Etter jeg forlot Katusha ble han værende der og vant de store løpene, men selv fra starten av var det tydelig at han var en rytter som hadde mye motivasjon, mye aggresjon og aldri ga opp. Han hadde en glimrende personlighet, og det er noe du ikke mister, påpeker han.

Kristoff i Lamborghini: blir irritert på syklister

Det begynner å bli en del år siden Kristoffs monument-triumfer, Milan-San Remo i 2014 og Flandern rundt året etter, men nordmannen vant klassikeren Gent-Wevelgem i 2019 og den første Tour de France-etappen i 2020.

Denne sesongen ble det med to triumfer i Deutschland Tour, men Piva er ikke i tvil om at nordmannen har mye å bidra med for det belgiske laget.

– Kristoff vil være en viktig rytter for oss, fordi han tar oss til et nytt nivå i klassikerne, og han vil kanskje være der oppe i noen sprinter også, sier han.

– Å vinne er alltid hovedmålet, men å få gode plasseringer i monumentene - som han allerede har vunnet - vil også være gode resultater for oss. Du kjører for å vinne, men om du kommer på andre- eller tredjeplass i de rittene er det fortsatt en enorm prestasjon, påpeker han.