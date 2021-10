– Det kan ikke bli slik at nettet i volleyball må bli lavere for at jeg skal lykkes

Therese Johaug (33) med kraftsalve i vektdebatten. Hun minner om at hver idrett har sin egenart og at langrenn er en utholdenhetsidrett.

Avisoverskrifter om en syk skiidrett har fått løperne på landslaget til å steile.

– Det er mulig forholdene var slik før, men jeg kjenner meg ikke igjen. Det er blitt større åpenhet og det jobbes godt med temaet, slår Therese Johaug fast.

Selv om en løper på laget, Ingvild Flugstad Østberg, mangler godkjent helseattest og ikke får trene med laget, så vil ikke jentene høre snakk om at det de driver med er en syk idrett med slanking og spiseforstyrrelser.

Johaug er selv liten, lett, verdens beste langrennsløper og et stort forbilde for mange. «Alle» vil bli som henne.

– Jeg skjønner hva du mener! Samtidig må alle få være seg selv. Jeg blir aldri som Marit Bjørgen. Og Bjørgen blir aldri en Therese Johaug. Så enkelt og greit er det. Vi er født forskjellige, mener hun.

– Det er plass for ulike typer

Johaug mener det er feil fremstilling at alle må ha kropp som henne for å lykkes i langrenn.

– Jeg mener at det er plass for ulike typer i langrenn. Vi har forskjellige distanser fra sprint til 30 kilometer - og det stilles ulike krav for å lykkes, sier langrennsstjernen.

Det er lett å se at tematikken er noe som engasjerer Johaug.

– Det er jo det som er så fantastisk med idretten. Det det finnes så mange muligheter. Du kan selv velge hva du vil drive med, finne det som passer for deg, det du tror du vil trives med og kanskje den idretten du på sikt vil lykkes best i, sier hun.

INGEN VOLLEYBALL-SPILLER: Men Therese Johaug forventer ikke at nettet skal senkes slik at hun kan ha suksess også der. Foto: Ernst A. Lersveen, TV 2

Lavere volleyballnett?

Samtidig er langrennsstjernen klar på at toppidretten ikke er noe kjære mor.

– Toppidrett blir aldri rettferdig, det er ulike krav i de forskjellige idrettene. Og jeg mener at at vi kan ikke komme dit at alt skal være så rettferdig. Det er det ikke i toppidrett, ikke i næringslivet og heller ikke generelt i livet, mener hun.

– Og vi må ikke glemme at det vi i langrenn holder på med er en utholdenhetsidrett, med de krav det innebærer. Og det kan jo ikke bli slik at nettet i volleyball må bli lavere for at jeg skal lykkes. For Therese Johaug har aldri vært god i volleyball, påpeker hun.

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Langrennsjentene reagerer på at idretten fremstilles som syk. Foto: Ernst A. Lersveen, TV 2

– Speiler ikke virkeligheten

Også Johaugs lagvenninner reagerer på at langrennssporten omtales som syk.

– Hvor mange er det? Det er selvsagt synd på de få som er rammet, men det er ikke mange tilfellene. Langrenn har for meg alltid vært en sunn idrett og er det fortsatt, slår Anna Svendsen fast.

– Det skrives at vi driver en syk idrett, det speiler vel ikke helt virkeligheten. Det blir for dumt, sier Lotta Udnes Weng.

– Jeg har aldri opp gjennom årene i Nes skiklubb opplevd noe av det som beskrives, istemmer Tiril Udnes Weng.

– Det er er overdrevent, dette skremmer jo bare unge vekk fra idretten, sier Anne Kjersti Kalvå.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er klar på at det uansett er bra at temaet tas opp.

– Det er bra at det skrives om dette, men løperne mine føler det urettferdig når det påstås at de driver med er en syk idrett. Og det er heller ikke korrekt.