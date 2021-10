Utelukker ikke straffesak – dødsfallet kan få store juridiske konsekvenser

Etterforskerne utelukker ikke å opprette en straffesak etter den tragiske ulykken under innspillingen av «Rust». Samtidig kan flere av filmens involverte saksøkes for titalls millioner kroner.

Statsadvokaten i Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, sier at det kan bli aktuelt å ta ut strafferettslig tiltale etter at den dødelig skytingen på filmsettet. Alec Baldwin øvde med en pistol han trodde var trygg å bruke, da våpenet gikk av og tok livet av filmfotografen Halyna Hutchins og skadet regissør Joel Souza.

– Vi utelukker ingenting, sier Carmack-Altwies til New York Times.

– På nåværende tidspunkt holder vi alle muligheter åpne, inkludert strafferettslige tiltaler, legger hun til.

Nye detaljer

Statsadvokaten sier etterforskningen nå fokuserer på å finne ut av hva slags ammunisjon som tok livet av Hutchins, og hvem som hadde ladet pistolen. Samtidig avslører hun nye detaljer fra filmsettet, hvor filmarbeidere i lang tid klaget over krevende og utrygge arbeidsforhold.

Det dukker stadig opp nye detaljer om grove sikkerhetsmangler ved «Rust»-settet. Foto: Jae C. Hong/AP Photo

– Det var et enormt antall kuler på settet, og vi må finne ut av hva slags kuler det var, sier Carmack-Altwies. Etterforskere har tidligere avslørt at de fant tre revolvere, tomme kulehylser og store mengder ammunisjon, både liggende løst og i en rumpetaske på settet.

Statsadvokaten understreker også at våpenet som forårsaket dødsfallet ikke var en «rekvisittpistol», men et høyst ekte våpen.

– Det var en faktisk pistol. Det var en pistol passende for tidsalderen, sier Carmack-Altwies.

Det jobbes fremdeles med å avhøre personer som befant seg på settet, og det kan ifølge statsadvokaten ta måneder før man er klar til å ta ut en eventuell tiltale.

Politiet etterforsker fremdeles saken, og det vil kunne ta måneder før de er ferdig. Foto: Jae C. Hong/AP photo

Flere titalls millioner

Om etterforskerne velger å droppe straffesaken, betyr ikke det at de rettslige utfordringene er over for «Rust»-gjengen av den grunn. Selv om skuespilleren Alec Baldwin neppe vil holdes ansvarlig for dødsfallet, hadde Baldwin også rolle som produsent på filmen.

Det kan skape problemer for Hollywood-stjerna. Sammen med Baldwin var det elleve andre produsenter på jobb da ulykken skjedde, og disse kan alle holdes økonomisk ansvarlig for dødsfallet.

Det er uklart om noen vil holdes strafferettslig ansvarlig for Haluna Hutchins død, men juseksperter mener flere involverte kan bli nødt til å punge ut store summer i erstatning. Foto: Andres Leighton/AP Photo

Erstatningskravene kan ende opp på flere titalls millioner kroner, mener jussprofessor og ekspert på våpenlovgivning Adam Winkler.

– Det var helt klart store mangler på settet. Produsentene pliktet å ivareta de ansattes sikkerhet. Det var tydelige faremomenter på settet, sier Winkler til Associated Press.

– Oppskrift på erstatningsansvar

Ifølge ansatte ved produksjonen skal våpenet ha gått av ved en feiltakelse to ganger tidligere, kun dager før dødsulykken. En av de ansatte varslet ledelsen om uhellene, og advarte om at våpenet var «svært utrygt».

Jusprofessor Winkler mener de tidligere uhellene er en «oppskrift på erstatningsansvar» for ledelsen.

– Du kan ikke ha en farlig situasjon, være klar over den og ikke gjøre noe, sier han.

Produksjonsselskapet Rust Movie Productions sier de samarbeider med etterforskerne, og har varslet at de vil foreta en intern gjennomgang av sikkerhetsrutinene på settet.