Senatet anbefaler straffesak mot Bolsonaro

Over 600.000 brasilianere har mistet livet under koronapandemien, det nest høyeste antallet i verden. Landets håndtering av viruset har vært katastrofal, noe som delvis skyldes president Jair Bolsonaros avslappede forhold til pandemien.

Kritikken har lenge haglet mot presidentens håndtering av pandemien, og nå kan det også få rettslige konsekvenser for mannen kjent under kallenavnet «Tropenes Trump».

Fascinert av malariamedisin

Etter å ha gransket landets koronahåndtering i et halvt år, publiserte Senatet i forrige uke en 1200 sider lang rapport, som felte en knusende dom over Bolsonaros innsats. I rapporten fremheves blant annet Bolsonaros gjentakende fascinasjon med malariamedisinen hydroxyklorokin, til tross for at medisinen ikke har noen beviselig effekt mot koronaviruset.

– Medisinen er i praksis myndighetens eneste tiltak for å bekjempe pandemien, noe som gjør Jair Bolsonario sterkt delaktig i spredningen av kroonaviruset, heter det i rapporten.

Bolsonaro er ingen tilhenger av munnbind. Foto: Eraldo Peres/AP Photo

På bakgrunn av rapporten anbefaler en komite i Senatet nå strafferettslige steg mot Bolosnaro. Syv av komiteens elleve medlemmer stemte tirsdag kveld for å stille presidenten for retten.

Forbrytelser mot menneskeheten

Listen over anbefalte tiltalepunkt er både lang og variert, og inkluderer blant annet svindel, misbruk av offentlige midler, oppfordring til kriminelle handlinger og forbrytelser mot menneskeheten. En tidligere versjon av rapporten anbefalte også å tiltale Bolsonaro for drap og folkemord, men dette har siden blitt trukket tilbake.

Senator Omar Aziz, som leder etterforskningen, vil overrekke anbefalingen til statsadvokaten onsdag morgen. Det betyr derimot ikke at Bolsonaro faktisk blir tiltalt. Statsadvokaten er nemlig ansatt av presidenten selv, og anses som en trofast støttespiller.

Misnøyen mot Bolsonaro har økt de siste månedene, og flere krever at han trekker seg. Foto: Nelson Almeida/AFP

Uavhengig av om etterforskningen fører til tiltaler eller ikke, vil komiteens avgjørelse være bensin på bålet for Bolsonaros kritikere. Presidenten stiller til gjenvalg neste år, men blir stadig mindre populær blant folket – mye på grunn av Brasils koronahåndtering.

– Politisk motivert

Siden pandemien først brøt ut, har Bolsonaro overstyrt lokalpolitikernes smitteverntiltak, og prioritert økonomi fremfor smittevern. Presidenten har gjentatte ganger promotert ineffektiv behandling mot viruset, møtt store folkemengder uten munnbind og presentert en rekke absurde påstander om koronavaksinen. Selv nekter Bolsonaro å ta selvkritikk, og sier han er en av få verdensledere som våger å kjempe mot politisk korrekthet.

Presidentens sønn, senator Flavio Bolsonaro, mener rapporten er juridisk mangelfull og politisk motivert.

– Formålet til noen av senatorene i komiteen er å forårsake så mye slitasje for presidenten som overhodet mulig, sier presidentsønnen.