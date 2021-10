Mener to prosent av Elon Musk sin formue kan redde hele verden fra sult

FN-direktøren for organisasjonen for matmangel mener at det nå er på høy tid at mangemilliardærene i USA snart kommer på ballen for å redde verden. Én av disse er Elon Musk, som sitter på en formue på 2415 milliarder kroner.

I et intervju med CNN tirsdag, kom FN-direktør for organisasjon for matmangel, David Beasley, med en oppfordring til verdens rikeste mennesker, deriblant Elon Musk og Jeff Bezos.

– Skjerp dere for én gangs skyld, sier FN-direktøren under intervjuet. Ifølge nyhetsbyrået, sikter direktøren til de overnevnte mange-milliardærene.

– Ikke komplisert

Beasley mener at ved hjelp av bare noen noen få prosenter av verdens rikeste menneske sin formue, kan hele verden potensielt reddes for sult.

– Seks milliarder dollar kan redde 42 millioner mennesker som kommer til å dø dersom vi ikke hjelper dem. Det er ikke komplisert, sa Beasley under intervjuet med CNN.

Beasley mener at jo flere kriser verden havner i, som klimakatastrofer og pandemier, jo flere land vil være utsatt for hungersnød.

Verdt tusener av milliarder

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, har ifølge Bloomberg en total formue på nesten 289 milliarder dollar. Beasley ber med andre ord «kun» om to prosent av milliardærens formue.

Den totale formuen til USAs rikeste har nesten blitt doblet siden koronapandemien startet. Ifølge Institute for Policy Studies and Americans for Tax Fairness, er den totale formuen for USAs milliardærer nå på mer enn 5000 milliarder dollar.

Humanitær krise

Ifølge en rapport som ble publisert av WFP (World Food Programme) mandag, står halve befolkningen av Afghanistan overfor en akutt sultkatastrofe. Det utgjør mer enn 22 millioner mennesker.

Videre i rapporten står det at utbredt arbeidsledighet er blant flere faktorer som nå fører landet inn i en humanitær krise. Flere enn tre millioner barn under fem år i Afghanistan er i faresonen.

David Beasly er direktør for organisasjonen for matmangel i FN. I et intervju med CNN kom han med hard kritikk rettet mot verdens rikeste mennesker. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Se for eksempel på USA og områdene rundt Mellom-Amerika, Guatemala, Honduras, El Salvador og Nicaragua. Vi mater mange mennesker der nede mens klimaet forverres mer orkaner og flom. Det er ødeleggende, sa Beasley.

WFP estimerer at mer enn fem millioner mennesker i Etiopia trenger akutt hjelp. Organisasjonen mener de sliter med å skaffe forsyninger til de som trenger hjelp, og at dette forsterker krisen.