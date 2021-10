Vil gi Pfizers vaksine til barn mellom 5 og 11 år

En ekspertgruppe i USAs legemiddeltilsyn (FDA) har konkludert med at barn mellom fem og elleve år kan få Pfizers koronavaksine.

Dette melder flere amerikanske medier tirsdag kveld, blant annet nyhetsbyrået AP.

Ekspertgruppen mener at fordelene er større enn risikoen for barn i denne aldergruppen og har konkludert med at barn kan få tilpassede doser med Pfizers koronavaksine.

FDA (Food and Drug Administration) er ikke bundet av ekspertgruppens anbefaling. Det er forventet at FDA tar sin egen beslutning i løpet av få dager.

Dersom FDA godkjenner vaksinen til barn mellom fem og elleve år skal CDC neste uke ta stilling til om de anbefaler vaksinen til barn i denne aldersgruppen.

Per i dag er koronavaksinene kun godkjent for barn ned til 12 år.

Vaksineprodusentene Pfizer og Moderna har over en lengre periode gjennomført studier og tester for å finne ut hvordan barn mellom 5-11 år reagerer på vaksinen.

I september kom de første resultatene fra Pfizer, og de viste at vaksinen var både trygg og tolerant samtidig som at den viste robuste antistoffresponser.

Ifølge selskapet selv er effektiviteten på vaksinen 91 prosent.

Om norske barn i denne aldersgruppen skal vaksineres, er ennå ikke bestemt.

Norge og FHI venter på at Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) skal godkjenne vaksinen for barn under 12 år.

– Vi må ha en godkjent vaksine før vi kan gå videre. Foreløpig har vi ingen data å bygge vår vurdering på. Vi har kun en pressemelding fra produsentene, og det er ikke godt nok for å fatte en beslutning, sier overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl, til TV 2.