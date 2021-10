Vanvittige hjemmebanetall: – Sykt

Se Caroline Graham Hansens 2-0-scoring fra tirsdagens seier over Belgia øverst. Øvrig video nedover i saken. All video med tillatelse fra NRK.

Tirsdagens brakseier med 4-0 over Belgia var akkurat det det norske landslaget trengte etter en mindre positiv forestilling borte i Polen forrige uke.

I SUPERFORM: Caroline Graham Hansen jubler etter sitt 42. landslagsmål på 91 kamper. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

For andre gang denne kvalikhøsten ble det nemlig feststemning på nasjonalarenaen, og der forrige måneds 10-0 over Armenia i praksis ikke var noen reell målestokk for noe som helst, var 4-0-nedsablingen over gruppens nest beste lag Belgia et imponerende resultat å ta med seg videre.

Med det opprettholdes også den helt vanvittige VM-kvalifiseringsstatistikken til det norske landslaget på kvinnesiden.

Norge har nemlig aldri mislyktes i en VM-kvalifisering for kvinner. På hjemmebane har våre beste kvinner nå 33 seire og ett tap på de 34 kampene som er blitt spilt opp gjennom årene.

– Det var ganske sykt, sier Caroline Graham Hansen til TV 2 når hun blir konfrontert med tallene, og fortsetter:

– Spesielt med tanke på at vi de siste årene har fått mye tyn for at ting går nedover. Så har man tydeligvis klart å opprettholde en veldig solid statistikk på hjemmebane. Jeg vet ikke om motstanderne ser så mye på de tallene, men det er en fryktelig god selvtillitsboost å ha med seg inn i videre kamper når vi skal spille mot Polen hjemme og de andre kampene vi har på hjemmebane.

Det ene tapet Norge har gått på kom sågar i siste kamp i kvaliken forut for mesterskapet i 2015, da Nederland vant 2-0 på Nadderud etter at Norge allerede var gruppevinnere. Landslaget har med andre ord aldri avgitt poeng i en hjemmekamp der laget fremdeles har spilt om å kvalifisere seg til et VM.

Det norske laget har heller aldri tapt en kamp på Ullevaal. Ni seire og en uavgjort er fasiten på de ti kampene som er spilt i alle turneringer, inkludert treningskamper.

Sandviken-duo herjer i Oslo

Felles for de to målfestene på Ullevaal denne høsten er også et annet element. Sandviken-spillerne Guro Bergsvand og Elisabeth Terland fikk nemlig begge nettkjenning på det norske A-landslaget, og det i sine to eneste kamper på nasjonalarenaen noensinne.

– Det var helt fantastisk. Det var en skikkelig god atmosfære. Det kjente vi med en gang vi gikk ut på banen i dag. Det var utrolig deilig å få en god start på kampen, sier Bergsvand.

27-åringen er Lyn-jente og oppvokst i kort avstand fra Ullevaal-murene, og det som var en drømmdebut med A-landslagsflagget på brystet forrige måned ble fulgt opp med nok en stor kveld da hun stanget Norge i føringen tirsdag.

Klubblagvennine Terland, som kom fra benken og satte sitt første landslagsmål på Ullevaal forrige måned, fikk denne gangen æren av å punktere kampen da hun satte inn 3-0. Dermed nettet hun også for andre gang på to mulige forsøk i norsk fotballs egen storstue.

– Det er alltid kjekt å score. Men jeg synes vi gjør en bra prestasjon som lag og hever oss mange hakk fra sist kamp. Jeg synes det er en veldig bra lagseier.

– Du vil heller snakke om lagseier enn det faktum at du spiller på Ullevaal for andre gang og scorer for andre gang?

– Hehe. Ja, sier rogalendingen.

Fra vingback til spiss, så ble det mål

Frem til minuttet før hun satte 3-0 i nettet hadde Terland spilt vingback, men fikk altså umiddelbar uttelling etter at landslagssjef Martin Sjögren satte henne fram som spiss i 2. omgangs siste halvdel.

– Det er klart at det er tilfredsstillende. Det ble et veldig vellykket bytte. Vi trengte å gjøre noe der, for vi hadde en 2-0-ledelse og ble satt under et høyt press. Vi kom ut av rytmen vi hadde i 1. omgang, så vi følte at det var tid for å gjøre noe. Få et brudd, flytte på noen posisjoner og gjenoppta kommandoen i kampen. Det ble jo veldig bra med det byttet, sier landslagssjefen til TV 2 etter kampslutt.

Søndag skal de to nye landslagsprofilene i aksjon på nasjonalarenaen på ny. Da venter Vålerenga i cupfinalen for laget som etter alle solemerker også blir Toppserie-mester for første gang.

Er det lov å håpe på at man søndag kveld sitter med smil om munnen og scoring for tredje Ullevaal-kamp på rad?

– Det er lov å håpe på. Vi går for tre av tre, sier Bersvand.

– Det er jo bare å fylle opp, sier Terland.

Derfor betyr Ullevaal mye for Graham Hansen

Caroline Graham Hansen, som kapret de største overskriftene etter sitt vakre 2-0-mål tirsdag, finner også veien til nettmaskene på Ullevaal oftere enn de fleste. Dette var fjerde gang i A-landslagsdrakt at Norges nåværende kaptein har entret gressteppet, og fasiten totalt er nå på fem mål i det som også for henne er bakgården til der hun vokste opp i midten av Lyn-land. Superstjernen innrømmer at det er spesielt å nå kunne briljere akkurat på denne arenaen.

– Man får et nært forhold til at dette var hjemmebanen til Lyn og hjemmebanen til Norge. Det å være her og se på Lyn hver søndag. Dessverre fikk man da forbilder som var menn, men samtidig skaper det en drøm og en forventning om en dag selv å spille utpå her. Som barn har man ikke noe forhold til kjønnsroller i samfunnet, så da var det bare å gunne på. Jeg skulle jo være en av gutta som spilte utpå her om 20 år da jeg kom på kamp som 5-6-åring, sier Barcelona-stjernen.

Nevnte det for Bregsvand etter ledermålet

I en alder av 26 år er det nå hun som kan skape barndomsdrømmer for blant andre de flere tusen barna som møtte opp på Ullevaal tirsdag kveld.

– Det å få lov til å oppleve dette nå er veldig spesielt. Jeg får en ekstra ro, trygg følelse og selvtillit når jeg er på vei til kamp. Det er liksom hjemmet mitt. Jeg har vært veldig, veldig mange timer her og sett på kamp. Så det er gøy å få være utpå der også.

– Det er sikkert litt det samme for Guro Bergsvand?

– Ja, jeg sa det til henne da hun scoret det første målet. «Dægern», vi trives sinnssykt godt ute på Ullevaal. Det er liksom vårt andre hjem på mange måter, sier Graham Hansen.