Det er ingen liten begivenhet i bilverdenen når Range Rover kommer i helt ny utgave. Det har bare skjedd fire ganger på over 50 år. Men nå er det altså klart for den femte i rekken av denne luksusbilen.

Det som startet som en av verdens første luksus-offroadere (mange mener DEN aller første) har etter hvert blitt til en hel familie av biler. Range Rover er ikke lenger bare én modell, nå er de fire.

De siste årene har den «originale» Range Roveren havnet litt i skyggen. Her hjelper det nok heller ikke at dagens modell trekker på årene. Den kom første gang på markedet tilbake i 2012.

Sent i går kveld hadde nye Range Rover digital premiere (som det passer seg i 2021). Og her snakker vi virkelig ny bil.

Best på aerodynamikk

Det vil si: Utenpå er det overhodet ingen tvil om at dette er en Range Rover. Noe annet ville da også ha overrasket stort. Her snakker vi bil med ikonstatus og et særpreget design som har blitt videreført og fintunet gjennom generasjonene. Det endrer man ikke mye på, sånn uten videre. Den nye Range Roveren er derfor med all tydelighet en Range Rover.

Her er det også flere lekre detaljer. Den avrundede kanten på døren møter for eksempel glasset i en ren og enkel finish, takket være en spesialutviklet, skjult list. Rene overflater skal gi et moderne utseende – og bidrar til en luftmotstand på 0,30 Cd, noe som gjør den til verdens mest aerodynamiske luksus-SUV.

Rene og nesten minimalistiske linjer preger nye Range Rover. Og ja: Nå har den blitt ladbar.

Elbil kommer

Under skallet er alt nytt. Bilen er bygget på en ny plattform kalt MLA-Flex. Den gir mulighet for standard og lang akselavstand. Bilen kan konfigureres med alt fra fire til syv seter.

Ikke minst viktig for det norske markedet. Den nye plattformen åpner også opp for elektriske drivlinjer. To nye og ladbare utgaver er på vei, med henholdsvis 510 og 440 hestekrefter.

Her snakker vi elektrisk rekkevidde på opptil 100 kilometer (noe som ligger an til å bli en magisk grense i Norge snart). CO2 -utslippet skal være under 30 gram/kilometer.

En helelektrisk versjon er også på gang, men ikke helt fra starten. Denne kommer ikke før i 2024.

Fra siden er det ikke vanskelig å se at dette er en Range Rover, nærmere bestemt den femte i rekken.

Alternativer til skinn

Innvendig lover Range Rover ultimat luksusfaktor. Det handler blant annet om svært god støydemping og avansert luftfjæring. På utstyrsfronten skal svært mye være standard. I tillegg kommer en rikholdig liste ekstrautstyr. Poenget er at kunden skal kunne skreddersy bilen helt etter egne ønsker.

Som flere andre premiumprodusenter, jobber Range Rover med alternativer til skinn i interiøret. Her tilbyr de blant annet et nytt premium-tekstil i en ullblanding.

Nye Ranger Rover kommer i versjonene SE, HSE og Autobiography. En First Edition basert på Autobiography, men med unike spesifikasjoner, vil være tilgjengelig i løpet av det første produksjonsåret. Den er eksklusivt tilgjengelig i Sunset Gold Satin Finish, én av de fem ulike karosserifargene.

Land Rover-konsernets nye infotainmentsystem er på plass, materialkvaliteten i interiøret er som ventet skyhøy.

Seks kjøremodus

Terrengegenskaper er som vanlig viktig for Range Rover. Firehjulstrekksystemet overvåker veigrepet og førerens bevegelser 100 ganger i sekundet for å fordele moment mellom fram- og bakakslene og mellom bakhjulene, for optimal trekkraft på vei og i terrenget.

Alle Range Rovere er også utstyrt med en aktiv differensialsperre bak. Dette optimaliserer trekkraften fra bakakselen ved kurvekjøring i høy hastighet, på glatte underlag og ved terrengkjøring, noe som gir bedre kjøreegenskaper og økt førertrygghet.

All denne teknologien er en del av Land Rovers prisbelønte Terrain Response 2-system som utnytter de ulike chassissystemene automatisk for å levere optimale innstillinger etter omgivelsene – med et utvalg av seks ulike kjøremoduser som minimaliserer førerbelastningen i alle typer terreng.

Bakfra har designerne dratt på litt mer, vi tipper noen kan få litt utfordringer med dette helt i starten...

Prisen starter på...

Alternativt kan føreren velge den mest hensiktsmessige innstillingen manuelt eller bruke Configurable Terrain Response for å skape et egendefinert chassisoppsett. Det skal litt til å kjøre seg fast med denne bilen. Men gjør du det, skal det nok også litt til for å få ut ett stykk diger luksus-SUV.

Skal vi ta noe så vulgært som prisen til slutt? Range Rover har allerede åpnet for bestilling og går ut med prisen på innstegsmodellen først. Den starter på 1.889.900 kroner, da snakker vi SE-utgaven med normal akselavstand og 3-liters dieselmotor på 250 hestekrefter.

