Boligkjøp endte i retten. Nå er dommen klar

I 2018 kjøpte kjendisparet Anne Rimmen og Ailo Gaup en villa på Tåsen, som de måtte ut med 20 millioner kroner for, ifølge Se og hør.

Boligkjøpet endte i retten, fordi ekteparet hevdet at selger hadde holdt tilbake informasjon om flere mangler ved boligen. Kjendisparet krevde oppreisning og erstatning for dette.

Får prisavslag

Nå er dommen klar, og retten har kommet frem til at selger skal betale 905.000 kroner i prisavslag for utbedring av drenering, terrasse og elektrisk anlegg.

– Vi har foreløpig ingen kommentar da vi ikke har hatt tid til å gå gjennom dommen. Vi må bruke helgen på dette. Men vi registrerer at vi har fått gjennomslag på flere av de største punktene, forteller Ketil Krohn Venås, som representerer paret.

Funn av asbest

I retten hevdet kjendisparet at boligen hadde omfattende muggsopp-problemer, fuktskader, saltskader, råteskader og asbest, for å nevne noe.

Ifølge Store norske leksikon er innånding av asbeststøv helsefarlig og har vært forbudt i Norge fra 1985 på grunn av fare for utvikling av kreft.

Utbedringskostnadene paret har dokumentert, skal til sammen ligge på godt over to millioner kroner.

– Reell livsfare

Paret mente også at de hadde tapt leieinntekter, fordi utleiedelen i boligen ikke var mulig å leie ut i den standen den opprinnelig var, og krevde derfor også en erstatning på 500.000 kroner.

Under rettssaken hevdet parets advokat at flere av feilene og manglene ved boligene utgjorde en reell livsfare og helsefare, som funnene av muggsopp og feil med el-anlegget.

– Det ble funnet brennmerker i konstruksjonen, og branntilløp, som kunne brent ned hele huset, fortalte advokaten som representerer paret.

Selger uenig

Selger på sin side nektet for å ha holdt tilbake opplysninger, og krevde at kjendisparet betalte alle saksomkostningene.

Advokaten til selger hevdet blant annet at det ikke var dokumentert noen feil med el-anlegget.

– Det er ikke noen grunn til å hevde at selger har kunnskap om dette. Han kan ikke bebreides for det, han trodde ting var på stell, fortalte advokaten i retten.

Videre hevdet han også at det ikke er ulovlig å ha asbest, så lenge man ikke tukler med det.

– Det er veldig krisemaksimering her. Mykoteam sier asbestnivået ligger godt under lovlige nivåer. Det er ikke tilfellet at det er livsfarlig. Det er heller ikke ulovlig eller uvanlig med asbest, sa han.

Villaen kjendisparet kjøpte ble bygget i 1935, og har et bruttoareal på 344 kvadratmeter, består av fem soverom, tre bad, romslig terrasse og tre garasjer.