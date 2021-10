Storhamar filleristet av Vipers: – Jeg er rett og slett forbannet

Vipers klare for NM-semifinale.

Vipers - Storhamar 38-23 (18-10)

Storfavoritt og regjerende mester Vipers tok seg enkelt til NM-semifinale med 38-23 mot Storhamar hjemme i Aquarama tirsdag kveld.

Det var Storhamars første tap denne sesongen.

Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen var forbannet på lagets prestasjon før pause, men gjestene var like sjanseløse i andre omgang.

– Jeg er ikke så forbannet lenger, men jeg er skuffet. Vi satte vel ny rekord i tekniske feil, men det henger litt sammen med at vi ikke er tøffe nok. Vi må ha mer troen på at vi er flinke. Det trodde jeg vi skulle ha, men det ble som det ble. Det er tøft som F, det er ikke tvil om det, sier han til TV 2 etter kampen.

Storhamar-målvakt Stine Lindén mener treneren hadde grunn til å være forbannet.

– Det er frustrerende. All ære til Vipers. Vi ble som et juniorlag mot dette. Det var for dårlig og pinlig av oss, sier Lindén til TV 2.

Storhamars Guro Nestaker ble kampens toppscorer med sju fulltreffere. Ragnhild Valle Dahl og Isabelle Gulldén scoret seks mål hver for Vipers.

Forbannet Storhamar-trener

Storhamar startet lovende og var oppe i en 3-1-ledelse, men Vipers våknet. Lagene fulgte hverandre til 6-6. Da tok kristiansanderne kommando og gikk rett opp i 12-6. Da ga Vipers-stjernen Nora Mørk klar beskjed i en timeout.

– Ikke slipp dem nærmere, sa hun.

Storhamar reduserte til 7-12 etter timeouten, men Vipers hadde god kontroll og tok med seg 18-10-ledelse til pause. Bakerst vartet Katrine Lunde opp med elleve redninger og en redningsprosent på 52.

– Nå er jeg rett og slett forbannet, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen i pauseintervjuet med TV 2.

– De tingene vi snakket om på forhånd … Det nytter ikke når vi mister fem baller midt på banen i etablert angrep. Det er krise. Vi snakket ganske klart på veldig enkelt vis på hvor vi skal skyte i de situasjonene, men vi brente sju-åtte kjempesjanser. Jeg er ganske skuffet over at vi er så enkle, sa Gabrielsen.

– Jeg vet ikke om vi blir preget. Vi burde ikke bli det. Vi kan spille med senkede skuldre, vi møter et kanongodt lag, sa han videre.

Vipers med full kontroll

Det var liten bedring i sporing i begynnelsen av andre omgang.

– Feilene florerer fortsatt, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

Like før starten av andre omgang sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2 at de ville gi gass fra start og avgjøre kampen. Slik ble det også i Aquarama, for kristiansanderne slapp aldri gjestene fra Hamar innpå.

Vipers hadde et forsprang på ti-elleve mål gjennom store deler av andre omgang. Da Vipers gikk opp i tolvmålsledelse på 34-22 med sju minutter igjen å spille, tok Kenneth Gabrielsen på Storhamar-benken timeout. Det hjalp ikke for Storhamar, for Vipers gikk tilbake på banen og satte gikk rett opp i 37-22.

Vipers vant til slutt 38-23.

– Det var klasseforskjell, kommenterte TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det var tøft fra starten av. Vi jobbet sykt mye, så det var deilig å ta det på denne måten. Vi tok ett mål av gangen hele tiden, så det var deilig, sier Vipers-målvakt Katrine Lunde til TV 2.

Fana var allerede semifinaleklare etter 32-26-seier over Sola forrige uke. Tertnes-Aker og Fredrikstad-Molde møtes i de andre kvartfinalene onsdag.

Vipers-profilen Marta Tomac var tilbake på benken etter koronasykdom, men hun ble sittende der hele kampen.