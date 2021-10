Vakker Graham Hansen-scoring i viktig norsk storseier

Se Caroline Graham Hansens flotte mål øverst. Flere mål nedover i saken. All video med tillatelse fra NRK.

Norge-Belgia 4-0

Norges viktige VM-kvalifiseringskamp mot Belgia tirsdag endte med meget sterke 4-0 til Martin Sjögrens lag.

Etter 0-0 mot Polen måtte Norge tilbake på seierstoget for fortsatt å ha kontroll på gruppen, og fikk det de trengte takket være scoringer fra Guro Bergsvand, Caroline Graham Hansen, Elisabeth Terland og Ingrid Syrstad Engen.

Beholdningen var Graham Hansens scoring, da hun nok en gang leverte en lekkerbisken mot belgisk motstand på Ullevaal. Dermed har Norge nå tre poengs ledelse på sine argeste rivaler i kampen om VM-plass.

– Jeg så om det kom noen på løp, men da det ikke gjorde det, så tenkte jeg at det bare var å kjøre på. En veldig god følelse, sier Barcelona-esset til NRK om målet.

– Det var deilig å slå tilbake. Vi skulle gjerne ha vunnet forrige kamp, og da er det deilig å vise at vi er et bra fotballag.

– Vi fokuserer på å forsøke å gjøre saker og ting bedre hele tiden. Forhåpentligvis synes også ekspertene at dette var en ganske god kamp. Vi har tatt kommando i gruppen, vi føler at vi har alt i egne hender, og det er veldig viktig, sier Martin Sjögren på pressekonferansen etter kampen.



– Den høsten hun har hatt både i klubb- og delvis i landslag, har hun vært ekstremt god. Den Caroline som vi har sett i Barcelona denne høsten og som vi så i dag er nok kanskje den beste Caro jeg har sett, sier svensken på VGs spørsmål om Norges superstjerne noen gang har vært bedre.

Nok en Ullevaal-scoring for Bergsvand

Allerede etter seks minutter satt ledermålet, da en flott corner fra Caroline Graham Hansen fant veien til hodet til Guro Bergsvand. Sandviken-stopperen - som fra barndomsben er Lyn-jente - steg til værs og stanget 1-0 i nettet via en belgisk forsvarer.

Med det hadde Bergsvand scoret to mål på to landslagsopptredener på Ullevaal. Også i debuten mot Armenia forrige måned fant hun veien til nettmaskene, midt i vaskeekte Lyn-land.

– Jeg er veldig fornøyd med den statistikken. Jeg har som mål å score et par-tre-fire ganger i året. Så nå har jeg lagt listen, føler jeg, sier Bergsvand til NRK.

– Nå håper jeg det blir like bra stemning i cupfinalen, sier forsvareren som møter Rosenborg med sitt Sandviken på Ullevaal søndag.

Det var et helt annet Norge-lag som kom ut av startblokkene enn hva som var tilfellet i 0-0-kampen mot Polen torsdag, og like før kvarteret var spilt stod kun en god Nicky Evrard i Belgia-målet i veien for Lisa-Marie Karlseng Utlands gode heading etter flott forarbeid fra det som for anledningen var venstreback Guro Reiten i det norske laget.

På motsatt side fikk Sarah Wijnants gjestenes første farlighet da hun også ble foret i luften, men 22-åringens hodestøt gikk over målet til Cecilie Fiskerstrand i Bendit-svingen.

Det var imidlertid Norge og kaptein Caroline Graham Hansen som stod for det meste av underholdningen før pause, og Barcelona-strategen viste ved flere tilfeller eksempler på den blendende teknikken som har gjort henne til en av verdens beste fotballspillere de siste årene.

«Nå er det Ferrari mot Skoda», proklamerte blant annet NRK-ekspert Carl Erik Torp på et tidspunkt der Graham Hansen virkelig lot det belgiske forsvaret få kjørt seg.

Belgia nære - så scoret Graham Hansen på vakkert vis

Belgierne var allikevel langt ifra ufarlige, og et ballmist i midtbaneleddet var alt som skulle til for at stjernespiller Tessa Wullaert plutselig var fri etter drøye 25 minutter. Avslutningen fra den belgiske kapteinen ble heldigvis med norske øyne blokkert av Maria Thorisdottir.

I de norske angrepsrekkene var Wullaerts tidligere Wolfsburg-lagvenninne Graham Hansen stadig aktiv, og etter først å ha blitt nektet av en flott redning etter et skudd med venstrefoten fikk Norges største profil endelig uttelling minuttet etter.

Den norske kapteinen førte med seg ballen alene mot et ryggende belgisk forsvar, dro av det som var av oppassere, ventet ut keeper og satte ballen lekkert opp i målet til 2-0-ledelse for Norge. Nok et drømmemål, og nok en gang en tidligere Lyn-jente som fikk nettkjenning i sin gamle bakgård.

PS! Det er langt ifra første gang Graham Hansens driblekunst har blitt for mye mot Belgia. Se videoer fra tidligere Ullevaal-herjinger nederst i saken!

Til tross for et par defensive blundere, var det det norske laget som dominerte på eget gress. Like før pause var nok en gang Guro Reiten offensivt frempå fra sin venstreside og skapte farligheter. Andreballsfrukten havnet i beina på Vilde Bøe Risa, men en noe svak avslutning sørget for at Martin Sjögrens lag måtte nøye seg med 2-0 halvveis i oktoberkulden på nasjonalarenaen.

Stor belgisk sjanse - traff stolpen

Under fem minutter etter hvilen var det nærmest utrolig at ikke gjestene reduserte. Et overlegg etter en kort corner fant veien til Tine De Caigny, som steg til værs og satte Fiskerstrand ut av spill. Avslutningen snek seg imidlertid på innsiden av stolpen og ut igjen uten at den traff en liggende Fiskerstrand, og Norge slapp med skrekken.

Norge var inne i en rotete periode, og både Maria Thorisdottir og Frida Maanum ble i denne perioden av kampen liggende nede med skader som krevde flere minutter å behandle. Sistnevnte så ut til å få luften slått ut av seg i en duell med Belgias keeper, men reiste seg til stor jubel fra Ullevaal-publikummet.

Rokkerte på laget - så kom avgjørelsene

Drøyt halvveis i omgangen satt imidlertid spikeren, umiddelbart etter at det norske laget hadde gjort rokkeringer i laget. Guro Reiten, som inntil like før hadde spilt venstreback, var flyttet opp i banen da Julie Blakstad kom inn på backen, og befant seg plutselig med et hav av rom sentralt i banen.

Chelsea-profilen brukte sin følsomme venstrefot til å fore Elisabeth Terland, som inntil like før hadde spilt på den motsatte vingbacken, og alene med keeper var Sandviken-spilleren iskald da hun trillet 3-0 i nettet.

Reprisene viste at målsniken egentlig var offside, men i disse oppgjørene er det ingen VAR og dermed var det game, set and match for det norske laget.

Belgia gav seg imidlertid ikke uten kamp, og De Gaigny - som hadde vært svært nære tidligere i omgangen - fikk nok en god mulighet fra kort hold. Denne gangen gikk avslutningen til den tidligere Vålerenga-spilleren midt på Fiskerstrand, som holdt ballen i fast grep.

Det var allikevel Norge som skulle score også kveldens siste mål. Innbytter Karina Sævik dro seg flott ned langs venstresiden og serverte Ingrid Syrstad Engen som hadde funnet en ledig plass i boksen.

Barcelona-spillerens avslutning gikk via to belgiere, til sist Amber Tysiak (som på 1-0), og dermed var kveldens fjerde et faktum.

PS! Norge har aldri mislyktes i en VM-kvalifisering for kvinner. På hjemmebane har våre beste kvinner nå 33 seire og ett tap på de 34 kampene som er blitt spilt opp gjennom årene. Det ene tapet kom sågar i siste kamp i kvaliken forut for mesterskapet i 2015, da Nederland vant 2-0 på Nadderud etter at Norge allerede var gruppevinnere. Landslaget har med andre ord aldri avgitt poeng i en hjemmekamp der laget fremdeles har spilt om å kvalifisere seg til et VM.