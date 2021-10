Vi har noen uvanlig varme høstdager i vente

Kalenderen viser slutten av oktober, men for befolkningen i store deler av landet er det ingen grunn til å flytte permanent inn i den tjukkeste vinterjakka helt enda.

– Vi har de siste dagene hatt en del nordavind, og dette har vært kalde luftmasser fra nord. Nå kommer det luft inn fra sør-vest, og denne luften er mildere, sier vakthavende meteorolog ved StormGeo, Trine Jonassen, til TV2.

Varmt

På Østlandet er det de neste dagene ventet høye temperaturer og klart vær. I Oslo kan man se 15-tallet på gradestokken.

På Vestlandet vil det de neste dagene også bli milde temperaturer, men en del nedbør. Temperaturene i Bergen er meldt å bli mellom 10 til 15 grader.

VARME LUFTMASSER: De varme luftmassene nærmer seg Norge, og vil gi milde høsttemperaturer. Foto: StormGeo

Det samme gjelder Midt-Norge, og i Trondheim er det ventet temperaturer på rundt 13 grader.

– Flere steder vil det være litt av og på med nedbør, og det vil være såpass vekslende at det er vanskelig å melde været veldig presist per nå, sier Jonassen.

Likevel kan hun slå fast at en ting er uvanlig for årstiden.

– Temperaturene vi ser nå er helt klart høye til at vi er helt i slutten av oktober, sier hun.

Glatt i nord

Onsdag vil været i nord være stort sett som det har vært de siste dagene, rundt 0 grader mange steder, og en blanding av nedbør og opphold.

I løpet av torsdag vil de mildere luftmassene også nå nord, og gi høyere temperaturer også her.

– I Nordland kan man få temperaturer helt opp til 10 grader, sier Jonassen.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for is på grunn av nedbør som kan fryse på den kalde bakken i store deler av Troms og Finnmark.

– Lokalt kan nedbøren også være underkjølt, og fryse kjøretøy og andre gjenstander, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Usikker helg

Jonassen sier prognosene for helgen foreløpig er såpass sprikende at det er vanskelig å danne seg et godt bilde av hvordan helgen og den neste tiden blir.

– Foreløpig kan det se ut til å bli ganske vått mange steder i helgen, men vi får se når det nærmer seg, sier hun.

Det er derfor umulig å slå fast om vi denne uken vil få de aller siste milde høstdagene, eller ikke.

– Det er bare å nyte det når været er pent og mildt. Kaldt blir det tidsnok, understreker Jonassen.