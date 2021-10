«Farmen-paret» avslører flytteplaner

Inne på Farmen-gården har det vært søt musikk mellom deltaker Tonje Frigstad (21) og Simon Tronstad Jacobsen (23).

Romanseryktene har svirret rundt paret, som har holdt kontakten også etter innspillingen.

KJEMI: Det er god stemning mellom paret inne på gården. Foto: Alex Iversen (TV 2)

Selv om de ikke ønsker å definere seg som kjærester helt enda, er de villig til å flytte på seg for å se om det kan bli noe mer.

Se intervjuet med turtelduene i videovinduet øverst i saken.

Vil flytte til samme by

For tiden bor de et godt stykke fra hverandre, Jacobsen i Tromsø og Frigstad i Kristiansand.

– Skal dere flytte fra hjembyene deres etter hvert?

– Ja, det ser sånn ut, forteller Jacobsen, når paret møter God kveld Norge for en prat.

– Det har vært planen hele tiden å prøve ut litt nye steder, legger Frigstad til.

De legger ikke skjul på at Oslo er den nye destinasjonen for dem begge.

– Det blir muligens en tur til Oslo ja, forteller Jacobsen hvorpå Frigstad svarer at hun også vil flytte dit.

Måtte sette ned foten på samboerskap

Videre forteller de at å flytte til samme by er en fin måte å finne ut av ting på, men noe samboerskap blir det ikke med det første.

– Han prøvde seg, forteller Frigstad og seder et lurt blikk til på Jacobsen.

– Jeg har prøvd meg, selvfølgelig har jeg det. Hvem hadde ikke gjort det, svarer han og legger til:

– Men jeg blir nok å finne på noe for meg selv først, så får se hvordan det blir.

Frigstad mener likevel at de har testet ut et samboerskap inne på Farmen-gården, men at det er noe annet å skulle bo sammen på utsiden.

– Jeg måtte sette ned foten der, forteller hun og sier at tiden vil vise hva som skjer videre.

– Først må vi finne ut om vi funker sammen i 2021, det vet man jo ikke, forteller hun og får et bekreftende nikk fra Jacobsen.

– Det er et helt annet type liv der inne kontra det vanlige liv i 2021, så vi får se.