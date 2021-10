Ingen nye funn i søket etter de omkomne

TOKAGJELET (TV 2): Søket etter de tre savnede har pågått for fullt ved Tokagjelet i Kvam hele tirsdag, uten at det er gjort nye funn.

Dette opplyste innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Politiets innsatssteder Svein Valland Laupsa, Foto: Mathias Kleiveland/ TV 2

Politiet, sivilforsvaret og frivillig letemannskap har søkt etter de tre savnede hele tirsdag, uten nye funn.

– Fokuset vårt er fortsatt å finne disse tre personene, sier Valland Laupsa.

Tirsdag har søket blitt konsentrert i Tokagjelet, der et ble gjort observasjoner tirsdag formiddag.

– På grunn av observasjonene som ble gjort valgte vi å ta oss ned i Tokagjelet, men dessverre har vi ikke fått treff, sier innsatslederen.

Tirsdag klokken 18 er søket avsluttet for dagen, men det gjenopptas onsdag morgen.

– Krevende

Dykkere har søkt både i fossen og elva. Tirsdag tok også politiet i bruk drone med undervannskamera for å søke i elva.

– Vi har søkt i Movatnet med drone, da det er for vanskelig for letemannskaper å ta seg ned i i det området, sier Valland Laupsa.

Et lokalt oppdrettsselskap har satt opp garn slik at de savnede ikke skal havne ut i Hardangerfjorden.

Politiet legger til at det fortsatt pågår en stor operasjon i krevende terreng.

Disse er savnet

Letemannskapene var tirsdag inne i sitt tredje døgn i søket, som har gått over til søk etter antatt omkomne personer.

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72), Ruth Wathne (68) og hunden Leo, alle fra Askøy, som er savnet etter ulykken ved Tokagjelet i Kvam kommune.

De tre ble meldt savnet søndag kveld, etter at de forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten robåt like overfor en stor foss med et fall på 15 meter.