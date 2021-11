Herman Herberth Herding (24) ble det nye tilskuddet på Torpet, etter at han tapte i øksekast mot Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy.

På Torpet ble han glad for å se Amalie Lund (23) og Mohammed Sarmadawy (27). Også Daniel Godø (28) satte pris på det nye medlemmet av den lille husmannsplassen.

Men som alltid er det kun plass til tre deltakere på Torpet. Derfor måtte Herding ut i kamp mot én av de andre deltakerne. Valget falt til slutt på Lund.

Hun valgte at de skulle konkurrere i huskeleken, Kims lek. For Herding ble det for mange ting å huske. Til slutt tapte han kampen.

VANT: Amalie Lund vant over Herman Herberth Herding. Foto: Alex Iversen/TV 2

Dermed er det fremdeles Lund, Sarmadawy og Godø som regjerer på Torpet.

Kjedet seg

Da TV 2 ringte Herding kort tid etter han forlot Farmen, fortalte 24-åringen at han var lei av gården, og ville hjem. Han har ikke endret mening da TV 2 igjen ringer han, kort tid etter Torpet-exiten.

– Det gikk helt fint å ryke ut. Jeg ville hjem uansett. Jeg begynte å kjede meg på Farmen, og det var enda kjedeligere på Torpet, sier han.

– Torpet er jo mindre, og jeg var jo ganske lei Farmen fra før. Så da jeg kom inn på Torpet ble det for lite for meg. Det skjedde jo ingenting der, sier han.

Lot seg ikke lure

Herding opplevde at det var god stemning da han ankom den lille husmannsplassen.

– Jeg ble veldig godt tatt imot, og stemningen var bra. De kan jo ikke gjøre noe annet enn å bli glad når de møter en så snill gutt som meg.

I løpet av tiden på Torpet har Lund, Sarmadawy og Godø øvd seg på flere av grenene. De forsøkte å lure Herding til å velge presisjon, men 24-åringen lot seg ikke lure.

KIMS LEK: Amalie Lund og Herman Herberth Herding konkurrerte i Kims lek. Foto: Alex Iversen/TV 2

– De andre hadde jo øvd på presisjon, så de forsøkte å lure meg til å ta det. Men jeg valgte Kims lek – og det gikk jo ikke veien uansett, sier han.

Selv føler han at han ikke kunne gjort noe annerledes.

– Jeg fikk helt jernteppe på slutten. Men jeg føler at de konkurransene handler om flaks og uflaks, så det går fint.

Motivert av én ting

Da Herding fikk beskjed av programleder Mads Hansen (37) om at Farmen-eventyret ikke nødvendigvis var over, ble Herding motivert av én ting. Motivasjonen var dog kortvarig.

– Jeg ble motivert da jeg fikk vinflaska. Så fort den var drukket opp, så forsvant motivasjonen.

Han innrømmer at gårdslivet ikke var hans arena, og at han aldri skal dra på en gård igjen på mange år.

– Du får prøve å leve på en gård fra 1921 selv, så skjønner du det. Jeg synes bare det var kjedelig. Det blir mange uker med sammen menneskene, sier han.

Likevel synes han det var deilig å få koble skikkelig av i 1921-tilværelsen.

– Det var en opplevelse. Jeg fikk ro i sjela. Jeg synes det var deilig i seks uker – men det holdt.

– Hva var det første du gjorde da du kom ut?

– Jeg tok en snus bare sekunder etter jeg kom ut fra Torpet. Også tok jeg meg en tur ut med gutta.

Motiverte

Hvem av deltakerne som har sjans til vinne Torpet, og bli en fullverdig deltaker på Farmen, er Herding usikker på.

TRIOEN BESTÅR: Mohammed Sarmadawy, Daniel Godø og Amalie Lund skal fremdeles styre Torpet. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg har tro på at alle tre har en sjanse. De har jo egne studiedager der inne, hvor de pugger gårdsboka. Så de virker veldig motivert alle tre, sier han.

Frem til en ny deltaker må forlate Farmen, er det fremdeles Lund, Sarmdawy og Godø som holder fortet på Torpet.

