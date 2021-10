Meldte at United vurderte å sparke Solskjær – nå forklarer han hvorfor

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er under stort press etter en svak start på sesongen som toppet seg med 0-5-tap for Liverpool søndag.

Lokalavisen Manchester Evening News meldte mandag at United-ledelsen vurderer å gi Solskjær sparken før lørdagens kamp mot Tottenham.

The Athletic og TV 2 kunne tirsdag erfare at Solskjær sitter trygt inntil videre.

Samuel Luckhurst, som dekker Manchester United for lokalavisen Evening News, står fast på at Solskjærs stilling ble diskutert mandag. Han hevder at personer i Manchester Uniteds ledelse fortsatt ønsker å fjerne Solskjær.

– Det er ikke bare basert på én kilde. Det må minst være to kilder når det er en sak av den størrelsen. Selv om en veldig sterk kilde hadde fortalt meg at han får sparken, ville jeg vært veldig nølende med å skrive det. Jeg ble ikke spesifikt fortalt at «han har fått sparken». Det er enkelte saker der man må vurdere kildene, sier Luckhurst til TV 2.

– Han er en mye bedre kollega

– Du rapporterte i går at Manchester United vurderte å sparke Solskjær. Hva endret seg?

– Det virker ikke som om klubben ønsker å ta den avgjørelsen, eller så er de bare motvillige til å gjøre det. Disse avgjørelsene må være enstemmige. Med José Mourinho var alle i styret enige om at det var tid for en endring, sier han.

– Jeg tror forskjellen med Solskjær er at han er en mye bedre kollega for Ed Woodward, Richard Arnold og Glazer-familien. Han er trolig mye enklere å like enn det Mourinho var også. Det betyr litt med tanke på å beholde jobben, fortsetter Luckhurst.

Ifølge lokalavisjournalisten liker fortsatt flesteparten av spillerne Solskjær, selv om noen av kristiansunderens avgjørelser har ført til at flere er i ferd med å miste troen.

– Det er noen som lurer litt på hva han prøver å oppnå og det var flere som ikke skjønte hvorfor laget var uendret mot Liverpool. Det går bare en vei, men det går kanskje ikke så fort som vi hadde trodd og forventet. Det faktum at de allerede har vurdert en endring, taler ikke i hans favør. Det er derfor han sannsynligvis er på lånt tid, sier Samuel Luckhurst.

Ser ingen vei tilbake for Solskjær

Solskjær signerte en ny treårskontrakt så sent som i juli, men Luckhurst tror de fleste i ledelsen ikke lenger ser på dagens Manchester United-manager som den langsiktige løsningen.

– Men planen for hva som skal skje videre er et problem. Jeg er ikke overbevist om at de har en plan. En annen klubb kan sparke en manager og ansette Antonio Conte i løpet av en uke, men Manchester United har aldri slått meg som en sånn klubb, sier Manchester Evening News-journalisten.

Luckhurst påpeker at Solskjær var klar da Mourinho fikk sparken i 2018.

– Jeg tror ikke de har noen klare til å erstatte Solskjær nå. Som jeg allerede har skrevet er det noen som ikke ønsker Antonio Conte, noe jeg forstår på grunn av måten han spiller på, hans levetid i de klubbene han trener og han er konfronterende om han ikke får det som han vil. Han er lik José Mourinho, og United ansatte det stikk motsatte da de hentet Solskjær, forklarer han.

– Tror du United kjøper seg tid til å finne en annen manager?

– Muligens, men de kan ikke dvele ved denne situasjonen i to måneder, den er for ille. Resultatene er blitt verre enn de var under Mourinhos siste måneder. Atmosfæren var utvilsomt verre under Mourinho, men med Solskjær er det annerledes, sier Samuel Luckhurst.

Manchester United står med fem tap på sine ni siste kamper i alle turneringer. I Premier League ligger Solskjær og hans menn på sjuendeplass etter fire strake kamper uten seier. Det er allerede åtte poeng opp til Chelsea på topp.

– Jeg ser ikke at det er noen vei tilbake. Det har blitt for dårlig, for fort. Jeg føler med ham, for det er ikke hans skyld at han fikk en treårskontrakt, at han har fått fortsette så lenge i jobben eller at Ed Woodward og Richard Arnold har sagt alt det dumme de har sagt om han. Det er derfor jeg sier at det føles som om søkelyset nå er rettet mot Glazers, Woodward og Arnold. Det er ikke opp til Solskjær å sparke seg selv. Han kan si opp, men det skjer ikke fotball lenger, og det kan man forstå fordi da får de ingen sluttpakke, sier Luckhurst.