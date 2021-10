Koeman langer ut etter uhyggelig opplevelse: – Folk uten oppdragelse

Se hendelsen i videovinduet øverst!

Misnøyen med Ronald Koeman er stadig økende blant Barcelona-fansen.

Etter å ha tapt El Clásico mot erkerival Real Madrid på hjemmebane søndag, flokket supportere seg rundt Koemans bil da han skulle forlate Camp Nou.

Nå tar Koeman et oppgjør med dem som samlet seg rundt bilen.

– De trenger ikke mer oppmerksomhet. Bildene sier nok. Det skjedde ikke bare med meg, men også spillerne, som satt i sine biler med kone og barn, sier Koeman på pressekonferansen før onsdagens kamp mot Rayo Vallecano.

– Vi må finne en måte å sikre at dette ikke skjer igjen. Det er et sosialt problem som dessverre finnes overalt. Det er folk uten oppdragelse som ikke forstår regler og verdier, sier Koeman videre.

Koeman mener man som en kjent person og med kameraer rundt seg alltid må forholde seg ryddig og rolig i slike situasjoner.

– Jeg hadde min kone ved siden av meg og to personer i baksetet, men heldigvis kunne vi etter en stund kjøre av gårde uten problemer. Det var ikke en hyggelig følelse å ha alle de menneskene rundt bilen, sier treneren.

Ronald Koeman er under sterkt press, men nederlenderen er opptatt at han skal nyte tiden som trener. Onsdag kveld er Rayo Vallecano motstander.

– Jeg er voksen nok til å vite hvordan det fungerer her. Jeg ønsker å nyte tiden som er igjen, enten det er åtte år, seks måneder, ett år eller noen uker. Det er viktig at vi vinner kampen i Madrid. Vi kan ikke gå på to strake tap, sier han.

Barcelona ligger på tiendeplass i La Liga med 15 poeng etter ni kamper. Det er seks poeng opp til ledende Real Sociedad, som har én kamp mer spilt. I Champions League står Barcelona med tre poeng på de tre første kampene.

Se Rayo Vallecano mot Barcelona på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play onsdag fra klokken 18.30.