Ferguson i sorg: – Jeg er helt knust

– Jeg er helt knust.

Det sier Manchester United-legenden Sir Alex Ferguson til klubbens nettsider etter trenerikonet Walter Smiths bortgang. Smith hadde slitt med sykdom i flere måneder før han nylig gikk bort.

Den tidligere Skottland-, Rangers- og Everton-sjefen døde 73 år gammel. Han var assistent for Ferguson i Manchester United og for Skottlands landslag.

– Han var bare en kort stund i Manchester United, men han var fantastisk. Da jeg mistet Carlos Queiroz til Real Madrid, trengte jeg en ny assistent. Da ringte jeg Walter, og han hjalp oss med å vinne FA-cupen. Han fikk fantastisk kontakt med folk fordi han var en god lytter. Det var en av hans fremste egenskaper sier Ferguson.

Terribly sad news about Walter Smith . 🙏❤️ — Gary Neville (@GNev2) October 26, 2021

– Han lyttet og viste interesse for mennesker, og han hjalp alle han kunne. Det er et stort tap for sporten og for alle som kjente ham, sier Ferguson.

Smith vant ligaen ti ganger med Rangers, og han ledet også klubben til en rekke cuptitler og til finalen i Uefa-cupen i 2008. Han trente også Everton i fire sesonger, og han løftet Skottland 70 plasser på Fifa-rankingen som landslagssjef der fra 2004 til 2007.

– Det er nesten umulig å fatte hva Walter betydde for hver eneste av oss i Rangers. Han var alt en «Ranger» skulle være. Jeg snakket med Walter så sent som forrige helg. Selv når han kjempet mot sykdommen, var han i stand til å gi råd og støtte. Det er jeg personlig takknemlig for, sier Rangers-manager Steven Gerrard.