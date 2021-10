Det har gått tre år siden det syv minutter lange nødanropet fra Tom Hagen (71) til politiet.

Telefonsamtalen, der Hagen fortalte at kona var kidnappet, ble startskuddet for en av norgeshistoriens mest omfattende og kompliserte etterforskninger.

– Status i dag er at saken fortsatt er høyt prioritert. Vi har 20-30 etterforskere som jobber på saken, og det er fordi vi mener det er viktig å prioritere å komme i mål, sier politiadvokat Gjermund Hanssen.

Han forteller at politiet fortsatt har gjøremål i etterforskningen som kan bidra til å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, særlig knyttet til kryptovaluta-oppsettet som er brukt i saken.

Tom Hagen er fortsatt siktet for medvirkning til drap, men politiet vil ikke si noe om hvorvidt siktelsen er styrket eller ei. Selv nekter han enhver befatning med konas forsvinning.

Politiet: Forsvinner i løpet av en time

Politiet har i løpet av etterforskningen vært svært opptatt av hva Tom Hagen foretok seg i huset i løpet av den halvtimen som gikk fra han kom hjem, til han ringte politiet om ettermiddagen den 31. oktober for tre år siden.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet ment at Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet ut av huset i Sloraveien en gang mellom 09.16 og 10.15.

I samme tidsrom mener politiet at Tom Hagen var på jobb. Derfor har de argumentert med at han har hatt en rolle som bestiller av ugjerningen, og de har betegnet ham som en hovedmann.

Politiet har tidligere sagt at de mener huset er åsted for et drap. TV 2 har spurt Øst politidistrikt om hvorfor de mener det er mer sannsynlig at et drap har funnet sted enn at det dreier seg om en kidnapping med økonomisk motiv.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan politiet vekter og vurderer de ulike hypotesene. Det jeg har vært tydelig på, er at vi har to aktive og konkurrerende hypoteser i saken, sier politiadvokat Hanssen.

Svein Holden, Tom Hagens forsvarer, støtter på ingen måte politiets tidligere uttalelser om at Sloraveien 4 har vært åsted for et drap.

– Det var en av påstandene som kom fra politiet tidlig i denne saken. For meg er det helt uforståelig at de har trukket en sånn konklusjon.

– Hvorfor det?

– Fordi det er minst like sannsynlig at hun ble tatt ut av huset mens hun var i live, sier Holden.

Tiden i huset før han ringer politiet

Samtidig som Tom Hagen tok opp fasttelefonen i Sloraveien 4 og ringte til politiet, kom angivelig sønnen hans hjem til huset etter å ha blitt varslet av faren noen minutter tidligere.

I et politiavhør på ettermiddagen, mellom klokken 15 og 19 på forsvinningsdagen, sa sønnen at han, da han gikk inn døren, så at «det var noe søl på gulvet». Han tenkte at det var rart.

«Sølet» er i ettertid beskrevet som slepespor fra et biologisk materiale som ikke er blod.

Tom Hagen, derimot, la ikke umiddelbart merke til slepesporene på gulvet. Han stusset over at alle lysene var påslått, i og med at kona ikke hadde svart på telefon, for da måtte hun vel være hjemme?

Samtidig hørte han konas valp pipe fra stua der den var innelåst.

Hagen har forklart at han gikk gjennom hele huset – rom for rom. Først da han skulle gå ut av huset, tenkte han at han måtte kikke innom det lille toalettet i entreen.

Der inne var det mer av det biologiske materialet, både ved toalettet og på gulvet. På gulvet lå konas truse, bukse og et håndkle.

Anne-Elisabeth var en sprek dame for alderen, så det kan ikke ha vært lett å få henne ut av huset, mener Hagen. De biologiske sporene, som strekker seg inn i entreen, kan tyde på at hun ble slepet.

Hagen har til politiet sagt at handlingen, basert på det han har sett, fremstår brutal.

Samtidig synes politiet at forklaringen er mistenkelig



Etter det TV 2 forstår, stusser politiet over flere ting knyttet til Hagens forklaring om hva han foretok seg i huset fra han kom hjem og fant trusselbrevet og til han ringte politiet.

Blant annet har de merket seg at han angivelig ikke la merke til de biologiske sporene i gangen når sønnen samtidig sier at han gjorde det.

Ifølge TV 2s opplysninger skal imidlertid en politibetjent som var på åstedet ha uttalt at det var vanskelig å få øye på de biologiske sporene fordi flisene er mørke og fordi det var lite innslipp av lys. TV 2 er ikke kjent med når på døgnet vedkommende var der.

Politiet ønsker ikke å kommentere noe rundt funn og omstendigheter på åstedet.

Forsvarer Svein Holden reagerer på at politiet vektlegger at Hagen ikke umiddelbart ikke la merke til sporene.

– For la oss si at han faktisk hadde noe med hendelsen å gjøre – da ville han i hvert fall visst om dette, og hvorfor skulle han da unngått å si noe om det til politiet? Jeg tenker det er mer troverdig slik han har sagt, nemlig at han ikke la merke til det. Når jeg selv har sett bilder fra stedet, så tenker jeg at det ikke er unaturlig i det hele tatt, sier advokaten.

Han påpeker også at Hagen var bekymret for kona si og at han gikk inn i huset på leting etter henne.

Skulle gjerne sagt mer om fotavtrykk

Politiet synes også det er mistenkelig at Hagen sier at han skal ha gått rundt i huset og lett etter kona si når de samtidig ikke har funnet skoavtrykk som underbygger dette.

– Dette skulle jeg gjerne gått mer i dybden på, men det er jeg dessverre avskåret fra å gjøre, sier Holden.

FORSVARER: Advokat Svein Holden er helt overbevist om at saken mot hans klient Tom Hagen vil bli henlagt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Politiet mener også at Hagen kan ha hatt en rolle knyttet til vasking, rydding og rigging av åstedet, noe han nekter for.

TV 2 er kjent med at politiet mener at Hagen har hatt et økonomisk, emosjonelt og sosialt begrunnet motiv. Selv har den siktede mannen vært åpen om at det har vært humper i det 49 år lange ekteskapet.

Politiet mener det er flere holdepunkter for at en skillsmisse både tidligere og nå har vært på trappene, noe Hagen nekter for.

Det er ventet at etterforskningen kommer til å pågå også inn i 2022.

Bistandsadvokaten til Hagen-ekteparets tre barn, Ståle Kihle, har ikke besvart TV 2s forespørsel om et intervju i denne saken.