Kriget for IS i Syria – nå er han etterlyst for drap i Oslo

De terrordømte brødrene Valon og Visar Avdyli fra Bærum er internasjonalt etterlyst og siktet for drapet på Hamse Hashi Adan (20) på Mortensrud for to og en halv uke siden. Begge nekter for å ha noe med hendelsen å gjøre.

Torsdag 7. oktober ble Hamse Hashi Adan skutt da han sto sammen med flere andre utenfor Lofsrud skole på Mortensrud.

Dagen etter døde han av skadene.

Etter to uker med intensiv etterforskning kunne politiet fredag pågripe en mann i 40-årene fra Oslo. Han er nå varetektsfengslet i fire uker.

I tillegg er to andre menn siktet i drapssaken. Disse befinner seg utenlands og er etterlyst av norsk politi. TV 2 er kjent med at politiet over tid har ment at brødrene Valon og Visar Avdyli har hatt befatning med saken.

ETTERLYST: Valon Avdyli (35)

Etter at TV 2 publiserte denne saken, bekreftet politiet navnene i en pressemelding.

De har også offentliggjort overvåkningsbilder av de to fra Oslo Lufthavn 9. oktober, to dager etter skytingen, da de tok et fly til Pristina i Kosovo.

Deltok i IS

I 2016 ble Valon Avdyli (35) dømt for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

«Oppgavene var av så vel militær som humanitær art, med en klar overvekt av militære oppgaver», ifølge dommen i Borgarting lagmannsrett som fastsatte straffen til fengsel i fire år og seks måneder.

Det er ikke kjent for TV 2 når han ble løslatt, men 35-åringen skal ikke ha vært involvert i nye straffesaker i mellomtiden.

Lillebroren, Visar Avdyli (31), ble i samme sak dømt til fengsel i åtte måneder. Retten mener han forsøkte å sende materiell til en terrororganisasjon. I 2017 ble han forøvrig dømt i en voldssak i Trøndelag, etter det TV 2 får opplyst.

De to er brødre av den kjente ekstremisten Egzon Avdyli. Han var blant talsmann for organisasjonen Profetens Ummah før han ble drept i Syria i 2014.

ETTERLYST: Brødrene Valon og Visar Avdyli. Her er det avbildet på Oslo Lufthavn lørdag 9. oktober. Foto: Politiet

Advokat Svein Holden, som Valon Avdyli i terrorsaken, sier at han har vært i kontakt med begge brødrene.

– Begge nekter for å ha noe med hendelsen å gjøre. Ellers har jeg ingen kommentarer, sier advokaten.

Mer sentral rolle

Politiet understreker onsdag ettermiddag at de ber brødrene om å meldte seg for politiet.

– Vi har i dag valgt å gå ut med navn og bilde på de to. Vi håper de melder seg for politiet, slik at vi får snakket med dem. Det er per nå for tidlig å si noe om hvilken rolle disse to har hatt, annet enn at de er siktet for drap eller medvirkning til dette, opplyser politiadvokat Børge Enoksen til TV 2 onsdag.

Oslo politidistrikt opplyser at de ikke har hatt kontakt med de to siktede direkte.

– Vi er veldig interessert i å høre hva de har å si om denne hendelsen. Det har kommet inn veldig mye informasjon i denne saken. Vi har tro på at disse to kan bli pågrepet snarlig, sier han.

Politiet mener det ikke er noen sammenheng mellom brødrenes fortid i IS og det de nå er siktet for.

Den siktede mannen som ble fengslet mandag, er langt mindre kjent for politiet. Utover en dom fra 2014 som gjelder forsøk på salg av 937 gram cannabis, er han etter det TV 2 forstår ikke tidligere straffedømt for alvorlige forhold.

Politiet mener at de etterlyste brødrene har en «mer sentral rolle» i drapet enn mannen i 40-årene har hatt.

Fortsatt er det uklart hva politiet mener er motivet for drapet på 20-åringen. Familien gikk tidlig ut og sa at de trodde han var et tilfeldig offer.