Mistenkt krypskytter trampet i hjel av illsint elefant

Torsdag ble levningene etter en angivelig krypskytter funnet i nasjonalparken Kruger i Sør-Afrika.

Myndighetene hevder at mannen ble trampet i hjel av en rasende elefant, mens resten av flokken flyktet.

– Den pågående etterforskingen viser at den avdøde ble angrepet og drept av en elefant, og etterlatt av sine medskyldige, sier talsmann for nasjonalparken, Isaac Phaahla, til AFP – gjengitt av CBS News.

Et pågående problem

Parkens skogvoktere har funnet mannens mobil, og politiet skal nå forsøke å spore opp andre krypskyttere i området via telefonen.

En parkvokters avskjed med et neshorn drept av krypskyttere i Kruger Nasjonalpark i 2014. Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS

Også i april 2021 ble en krypskytter trampet i hjel i samme park, mens hans to medsammensvorne forsøkte å stikke av.

Nasjonalparken har lenge hatt et pågående problem med krypskyttere, som jakter og slakter både neshorn og elefanter.

Ifølge World Wide Fund for Nature (WWF) har det blitt 100.000 færre afrikanske elefanter de siste ti årene, grunnet krypskyttere og klimaendringer.

I 2019 ble en annen krypskytter trampet på av en elefant, og spist av en løve, da han ulovlig jaktet neshorn i nasjonalparken.

Fjerner hornet mens dyret lever

I asiatiske land er hornet til neshornet umettelig etterspurt og en lukrativ vare. De tror hornet kan kurere alt fra fyllesyke og angst til dødelige sykdommer – samt være potensfremkallende.

Tollere på Svinesund beslagla i 2020 falsk neshorn-krem fra norsk bil. På det illegale markedet selges de for om lag 178.000 norske kroner.

WWF skriver at mer enn tre afrikanske neshorn i snitt ble drept hver eneste dag i 2019.

Til tross for at internasjonal handel av utrydningstruede arter har vært forbudt siden 1977 under Washingtonkonvensjonen (CITES, et regelverk som har som mål å beskytte utrydningstruede dyr og planter), er afrikanske krypskyttere daglig på besøk i nasjonalparker. De tar ofte i bruk motorsag for å fjerne hornet mens dyret fortsatt er i live, og lar det blø i hjel.