Ruud videre i Wien - tok viktige poeng og sin 50. seier for året

(Casper Ruud - Lloyd Harris 7-5, 7-6) Casper Ruud vant åpningskampen sin i Wien. Det betyr også at han er et lite skritt nærmere ATP-finalene i Torino hvor kun de åtte beste i år skal delta.

Den norske 22-åringen imponerte tirsdag ettermiddag i sin åpningskamp av ATP 500-turneringen i Wien. Der slo han Lloyd Harris, som er rangert som nummer 31 i verden, over to sett og er dermed videre i turneringen hvor det spilles om 500 ATP-poeng.

– Jeg kom hit med mye energi. Jeg tror det var godt for meg å være hjemme for å spare krefter i forrige uke. Nå nærmer det seg Torino som bare er noen uker unna, så jeg må bare glemme at jeg er sliten, sier Casper Ruud, som også vant sin kamp nummer 50 i 2021, i et intervju etter kampen og smiler.

Det er kun greske Stefanos Tsitsipas som har flere ATP-seire i 2021 med sine 54. Ruud er på en delt andreplass på denne listen sammen med russiske Daniil Medvedev som også har 50 seire i 2021.

I neste runde møter Ruud vinneren av onsdagens kamp mellom Lorenzo Sonego (rangert som nr. 23 i verden) og Dominik Köpfer (62).

Harris var også Ruuds motstander senest i den tredje runden av ATP Masters i Indian Wells for to uker siden. Da ble det en intens thriller hvor Ruud trakk det lengste strået.

Det ble også meget spennende i Wien. I det første settet fulgte de to hverandre tett og jevnt med å vinne hver sine servegame fram til det sto 6-5. Da klarte Ruud å bryte og vant dermed det første settet 7-5.

Også i det andre settet var det svært tett og det måtte avgjøres med et tiebreak. Det tok Ruud enkelt og vant dermed kampen.

Da TV 2 møtte Ruud en ukes tid før kampen mot Harris var han klar for å slå tilbake etter den noe tidlige exiten i Indian Wells som var hans siste turnering før Wien.

– Jeg er motivert og jeg vil ta dette som en sesongstart. Jeg spiller nok best når jeg gleder meg mest, sa Ruud til TV 2 onsdag forrige uke og påpekte da at han i tidligere sesonginnspurter ikke hadde klart å presterer optimalt og at det kunne ha med å gjøre at han var sliten, eller gledet seg litt i overkant til ferie.

Han var også veldig klar over hvordan ståa i Torino-racet var før Wien sto for tur. Særlig med tanke på at Hubert Hurkacz, Jannik Sinner og Cameron Norrie puster ham i nakken i racet til Torino som braker løs 14. november.

Ettersom Ruud vant sin kamp i Wien tar han med seg 45 poeng i Torino-racet. Det klarte imidlertid ikke Hurkacz som mandag ble slått ut av turneringen av Andy Murray.

Torino-racet Det er høyst sannsynlig disse fire som kjemper om to plasser (oppdatert etter Ruuds seier i Wien): Casper Ruud - 3060 poeng. Videre i Wien. Hubert Hurkacz - 2955 poeng. Tapte åpningskampen sin i Wien. Cameron Norrie - 2875 poeng. Videre i Wien. Jannik Sinner - 2845 poeng. Spiller åpningskampen i Wien onsdag.



Norrie starter sin åpningskamp mens Ruud var i ferd med å sikre sin sier. Norrie åpnet svakt men snudde og vant det første settet etter tiebreak. I det andre settet vant Norrie overlegent 6-1 og er også videre fra første runde. Sinner spiller sin åpningskamp mot Reilly Opelka onsdag.

