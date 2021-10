Johaug dropper Tour de Ski

Therese Johaug vil gjøre tøffe prioriteringer for å lykkes i OL i Beijing. 33-åringen dropper Tour de Ski i månedskiftet desember/januar.

– De siste årene har jeg sett at jeg ikke trenger så mange skirenn i kroppen for å være i form. Jeg har lyst til å reise til OL og kjenne at jeg har gjort alt jeg kunne for å stille best mulig forberedt til øvelsene, sier Johaug.

Det innebærer et høydeopphold i julen.

– Planen er at jeg skal være i høyden til 26. desember før jeg reiser hjem. Det er planen som ligger der nå. Så skal jeg ha 14 dager hjemme, sier Johaug.

Tour de Ski starter i Lenzerheide 28. desember.

Johaug forteller at det slett ikke var en lett beslutning å feire julaften i utlandet.

– Det var vondt innerst i hjertet mitt å si til mamma og pappa at jeg ikke skulle være hjemme på julaften. Jeg har vært hjemme i 32 år, så det var litt sårt. Jeg har heldigvis fått med meg Nils Jakob til høyden og gleder meg veldig til det, sier Johaug.