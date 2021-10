Stian Blipp deler babynavn og dramatisk historie fra fødestua

GOD KVELD NORGE (TV 2): Jamina Blipp fikk påvist en infeksjon under fødselen og mistet to liter blod.

I går delte programleder Stian Blipp på Instagram at han og kona har blitt foreldre for andre gang. I dag har han lagt ut nye bilder hvor han forteller at gutten deres heter Bowie, og at fødselen var dramatisk.

– Å gi liv er ingen spøk, starter Blipp.

Han skriver at Jamina ble rammet av en infeksjon som legene ikke klarte å få kontroll på. Dette skjedde etter mange timer ut i fødselen, der Blipp forklarer at kona «kjempet som en kriger».

«Heftig blødning»

– Det ble da tatt en avgjørelse om keisersnitt. Da dette var andre gang med keisersnitt, så var det en del vanskelig arrvev som førte til at Jamina fikk en heftig blødning som de ikke fikk kontroll på, fortsetter bergenseren.

Jamina mistet to liter blod, i det Stian ble dyttet vekk med Bowie i hendene.

– Heldigvis så er Jamina den tøffeste maskinen jeg kjenner og vi har et helsevesen som er enestående. Bowie ble sjekket for infeksjon og ble sett til hele tiden imens mammaen ble reddet oppe på operasjonsbordet, skriver Blipp.

Følelsene tok overhånd

Blipp forklarer i Instagram-posten at han håndterte den dramatiske situasjonen godt i perioden der kona ble operert. Øyeblikket da Jamina våknet etter operasjonen, ble derimot tyngre å håndtere.

– Da sank jeg sammen i takknemlighet og tårer og frykten jeg hadde kjent på i mangfoldige timer slapp taket, skriver Blipp,

Han uttrykker stor takknemligheter over helseteamet på Ullevål sykehus i Oslo, der lille Bowie ble født:

– Nå sitter vi her, friske som fisker alle sammen, takker være en kjæreste og mamma som aldri gir opp og en gjeng på Ullevål som bærer vinger under frakken.