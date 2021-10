Slår alarm om «tikkende bomber»: – Jeg frykter drap

– Da drapene på Kongsberg skjedde, så jeg i listen min over hvor mange jeg har som er små eller store tikkende bomber. Og det var ganske mange, flere titalls, faktisk.

Anne Kari Vindenes blar i en av de mange klientpermene på kontoret hennes. I 17 år har hun jobbet som profesjonell verge.

– Det innebærer å hjelpe folk som ikke er i stand til å hjelpe seg selv. Vi hjelper med økonomiske spørsmål, søker tjenester, sørger for bolig, sørger for at de får den hjelpen de har krav på.

Hun har mange klienter som er svært psykisk syke. Mye av jobben går med til å forsøke å skaffe dem helsehjelp. Gang på gang har hun varslet både politi og helsevesen om klienter som hun mener trenger akutt hjelp og som kan være til fare for seg selv og andre.

Sender bekymringsmeldinger

– Mange burde vært lagt inn via DPS eller fastlege, og vi er mange verger som ofte sender bekymringsmeldinger. Det at de skal knivstikke noen, dreper noen, forårsaker brann eller andre store dramatiske ting, det er ting vi daglig bekymrer oss for.

Bekymret var hun også i september 2017. Da hadde hun en klient som hun vurderte som så psykisk syk at hun selv var med på å kjøre ham til legevakten.

– Så var han der et par timer, og så ble han sendt ut igjen. Han var ikke syk nok.

Vindenes var så bekymret for mannen og hva han kunne finne på å gjøre at hun fortsatte å varsle. Hun kontaktet DPS, legevakten, AMK og politiet, men mannen fikk ikke behandling.

– To timer senere skjedde det fatale.

– At han drepte et menneske?

– Ja, en helt uskyldig person som tilfeldigvis var der i et feil øyeblikk. Det er helt grusomt.

TILFELDIG OFFER: I september 2017 drepte en av Anne Kari Vindenes' klienter en 59 år gammel mann på Nakholmen i Oslofjorden. Hun hadde i dagene før drapet varslet helsevesen og politi om at mannen var svært psykisk syk. Foto: Pedersen, Terje

Drepte en mann

Klienten hennes hadde tatt fergen ut til Nakholmen i Oslofjorden og helt umotivert, brutalt drept en 59 år gammel mann.

– Vi må stille oss spørsmålet om det er et slik samfunn vi vil ha. At vi må kikke oss over skulderen om noen kommer og slår oss ned, eller om vi skal ha et samfunn som tar vare på de som er så syke på en bedre måte enn vi gjør i dag.

– Hvordan opplevde du klienten din i dagene forut for drapet?

– Jeg opplevde ham som kjempesyk. Han snakket usammenhengende, var utagerende.

– Du opplevde ham som psykotisk?

– Ja.

Likevel ble han ikke vurdert som syk nok. Vindenes vitnet i rettsaken om dette, og det er derfor hun åpent kan fortelle om det nå.

Mannen ble av retten kjent psykotisk og utilregnelig og ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

Frykter de vil drepe

Men denne mannen er ikke den eneste hun har vært bekymret for opp gjennom årene.

– Har du klienter nå som du frykter kan komme til å drepe noen?

– Ja, hvis jeg skal telle fort i hodet, så har jeg tre.

– Hva er situasjonen deres i dag? Er de ute blant folk?

– Ja, de er ute og går. Jeg skal ikke skremme livet av folk, men jeg tror at man skal være obs på at det kan gå flere syke mennesker rundt enn vi tror. Det er skummelt å tenke på. Er du på feil sted til feil tid... Det skal ikke være sånn.

Vindenes er kritisk til nedbygging i psykiatrien og at terskelen for å bruke tvang har blitt høyere.

SORG: Etter drapene i Kongsberg begynte Anne Kari Vindenes å telle hvor mange av hennes klienter som hun regner som "tikkende bomber". Foto: Lars Nyland / TV 2

– Jeg er ikke tilhenger av tvang for tvangens skyld, men jeg er tilhenger av tvang når mennesker er så syke at de er en fare for oss. Da må vi gå inn med mer tvang tidligere, så kanskje de ikke blir så syke.

Blitt sykere under pandemien

Vindenes sier også at hun og flere verger med henne er bekymret for at koronapandemien kan ha bidratt til å gjøre psykisk syke mennesker enda sykere.

– Vi har registrert at noen kommuner naturlig nok har omdisponert noen av ressursene sine. Folk har blitt omdisponert fra psykisk helsearbeid til for eksempel smittesporing og vaksinering. Så de ressursene som tidligere har vært der til å følge opp de som har behov for det, har vært bortprioritert over lang tid.

– Vi ser at noen har blitt mer isolert. Jeg tror at vi fremover vil se folk som har blitt mye sykere enn de har vært før.

For bare et par uker siden sendte hun en bekymringsmelding til en fastlege. Hun opplever klienten sin som så syk at hun mener han burde legges inn.

– Har du fått svar fra fastlegen?

– Nei, jeg får ikke noe svar. Det driver de ikke med.

– Så det skjedde aldri noe, vedkommende ble ikke lagt inn?

– Nei, vår jobb er å varsle. Jeg har ikke mandat til å legge inn noen. Da hadde jeg jo gjort det, selvfølgelig.

Jobber med plan

Helseminister Ingvild Kjerkol sier at de vil evaluere endringene i tvangslovgivningen fra 2017, samt at regjeringen jobber med en opptrappingsplan i psykiatrien.

– Hurdalserklæringen har et punkt om at vi ønsker en bred opptrappingsplan på psykisk helse feltet.

– Er det fordi dere ser at det er for dårlig i dag?

– Ja, det at det er mangler i helsetjenesten er godt dokumentert, sier hun.