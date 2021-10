Derfor klarer Moe å glede seg over Glimt-suksessen

Før onsdagens toppkamp leder Bodø/Glimt Eliteserien med ett poeng ned til Molde. Og med kun syv kamper igjen, kan det fort bli en liten seriefinale på Aker Stadion.

– Jeg gleder meg skikkelig. Det er dette man lever for, og dette man ønsker å være innblandet i. Alle vet at det er en storkamp og to veldig gode fotballag som har steike lyst til å vinne, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Jeg hører mange si at det ikke er bra at det er tett i toppen, og når ett lag stikker ifra, er ikke det bra heller. Jeg føler dette er den beste settingen norsk fotball kan være i, det er spenning, drama og interesse. Det er sånn vi ønsker å ha det, så ønsker vi bestandig å gjøre en skikkelig god prestasjon og være den som kommer seirende ut av det, da er det jo optimalt legger Moe til.

Ga sønnen sjokksum for sin første tann

Gleder seg over Glimt-suksessen

Bodø/Glimt kommer fra uavgjort borte mot Strømsgodset i forrige eliteserierunde, men det er nok ikke det som står friskest i minne når det blir snakket om gultrøyene.

For det er ikke mange dager siden Bodø/Glimt knuste José Mourinhos Roma 6-1 og leder gruppen sin i Europa Conference League. At Glimt har hatt tett kampprogram denne sesongen, med både hjemlig serie og spill i Europa, tror ikke Moe svekker onsdagens eliteserielederne.

– Vi har vært med på Europa-opplevelser selv, og det er tøft når kamper kommer tett og den biten. Men dette er aldri noe som jeg vil klare å se er negativt. Det er en påfyller å være med i Europa og vi skulle virkelig ønske å ha vært med selv, sier Molde-treneren og legger til:

– Når Bodø/Glimt gjør en såpass bra figur som de gjør, klarer jeg å glede meg på norsk fotball sine vegne. Det har noe med anseelsen vår å gjøre utad.

Moe håper at flere norske lag vil hevde seg i Europa i årene fremover.

– Klarer vi på sikt å bli enda bedre, vil det øke prisen på spillerne vi selger. Vi ønsker å slå dem i morgen og være det beste laget i Norge, men vi klarer også å se hva som er det beste for norsk fotball på sikt. Det tror jeg vi er nødt til for å ta de stegene vi trenger alle sammen slik at vi blir en enda større faktor ute i Europa, understreker Moe.

– Ingen grunn til at vi ikke skal slå dem

Men Glimts suksess skremmer ikke Molde, som er klare for å gi alt for å ta over som serieleder.

– De er et veldig godt lag og vi har lyst å måle oss mot de beste, og de har vært det beste laget de siste par årene. Vi kan slå dem i morgen, men de har masse trusler. Men vi er et veldig bra fotballag vi òg, og jeg håper vi kan slippe oss løs, spille bra fotball og sette dem på noen prøver, sier Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

– De har vært i god form i det siste, noe vi så i Conference League. Men vi slo jo dem borte, så jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke skal slå dem her hjemme også, sier Sheriff Sinyan og legger til:

– Vi har hatt noen gode kamper i det siste, og har begynt å finne formen mot slutten av sesongen. Så vi skal bare bygge videre på det og fortsette å kjøre på. Det er ikke så mange kamper igjen, så det er veldig viktig at vi tar poeng i denne kampen her.