Farmen-Grethe brøt sammen bak kamera

Forrige ukes storbonde Grethe Enlid (50) måtte dra alene til markedet, da begge hjelperne hennes, Herman Herberth Herding (24) og Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (35), skulle ut i tvekamp mot hverandre forrige uken.

Enlid valgte nemlig Bjøringsøy som førstekjempe, som et taktisk grep videre for Farmen-tilværelsen. Herding ble valgt som andrekjempe, og dermed måtte begge hjelperne ro over til kjempehyttene, og tilbringe det neste døgnet der.

Alene på markedet fikk dermed Enlid frie tøyler for hva hun skulle bruke de 20 kronene på, da de fikk godkjent ukesoppdraget til tross for flere sabotasjeforsøk.

Selv om det var stor glede over å dra på markedet med penger, måtte Enlid til tårene.

Se hvorfor Grethe Enlid brøt sammen på markedet i videoen øverst i saken.

TÅREVÅTT: Grethe Enlid fikk en knekk da hun dro på markedet. Foto: TV 2

Trigget frem følelser

Deltakerne er inne i sin sjette uke på Farmen, og flere har begynt å kjenne på savnet etter nære og kjære hjemme.

For Enlid ble et spesielt møte på markedet, knekken for henne.

Etter at hun vant en kiste med diverse godsaker i auksjonen på markedet, møtte hun nemlig på en liten gutt som holdt på med et ringspill.

SPILL: Da Grethe Enlid fikk øye på en liten gutt på markedet, kastet de to ringspill sammen. Foto: TV 2

– Jeg får øye på en liten gutt etter auksjonen, så jeg tar meg litt til han. I dag har jeg litt hjemlengsel, sier Enlid gråtkvalt i søndags episoden.

Grunnen til at Enlid tok til tårene var fordi mannen hennes hadde bursdag.

– Jeg savner de hjemme. Jeg vet jo ingenting, sier hun.

Overrasket

Til vanlig er TV-seerne vant til å se en hardbarka trønder på skjermen. Da TV 2 ringer henne forklarer hun at hun er en tøff dame, men at hun også fort tar til tårene om hun blir rørt.

TØFF DAME: Grethe Enlid er en tydelig og tøff dame på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

På markedet ble det et veldig følelsesladet øyeblikk for henne.

– Det var jo bursdagen til mannen min Stig, og jeg visste at det var bursdagsfeiring hjemme i Trondheim med alle de jeg er aller mest glad i hele verden. Da fikk jeg det veldig over meg, forteller hun.

Hun hadde ikke regnet med at hun ville reagere slik.

– Jeg ble veldig emosjonell, noe jeg ikke regnet med. Det var ikke planlagt i det hele tatt, så jeg ble veldig overrasket over reaksjonen min.

GLAD I BARN: Møtet med den lille gutten på markedet trigget frem savnet etter Grethe Enlid sine nære og kjære. Foto: TV 2

Enlid forteller at hun ikke har følt så sterkt på savnet etter de hjemme, mens hun har vært på gården.

– Jeg fikk en aha-opplevelse på dag to. Da ble det så virkelig at jeg skulle være borte fra dem i forhåpentligvis tre måneder. Men utover det har jeg ikke «savnet» 2021. Jeg visste jo at de kom til å være der når jeg kom ut. Men på markedet kom det veldig over meg, forklarer hun.

Heftig

Da hun var på markedet tok tårene såpass overhånd for Enlid, at hun måtte ta en pause fra kamerateamet som filmet henne.

– Det var heftig – en merkelig følelse. Jeg brukte veldig lang tid på å hente meg inn igjen, og børste av de følelsene før jeg skulle tilbake til gården, sier hun og fortsetter:

– Det var kjempespesielt. Særlig fordi jeg var der helt alene. Jeg hadde ikke en Thorvald, Kåre eller Anette som jeg kunne lene meg på. Så jeg måtte bruke litt tid på å samle meg.

STORBONDE: Grethe Enlid var storbonde for andre gang på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Likevel synes det var fint å ha den opplevelsen som sin egen, hvor hun ikke behøvde å forklare eller rettferdiggjøre hvorfor hun tok til tårene.

– Det var bare meg og mine følelser, noe som var veldig fint. Det er et øyeblikk jeg kommer til å huske for bestandig.

Urolig

Det er ikke til å stikke under stol at Farmen-deltakerne entrer den berømte «boblen» når de blir isolert fra omverdenen. Selv om Enlid gjerne skulle ha tatt en telefon hjem til sine kjære, valgte hun å holde seg for god til det – i motsetning til enkelte av de andre deltakerne.

– Det ble en tid for ettertanke, og at man skal sette pris på de man er glad i – og som er glad i meg. Jeg verdsetter familien min høyest i hele verden, sier hun.

GRUBLET: Datteren til Grethe Enlid gikk en usikker fremtid i møte, før Farmen startet. Det førte til mye grubling hos Enlid. Foto: Alex Iversen/TV 2

For selv om mannens 51-årsdag var sår, har Enlid også vært urolig for datteren sin mens hun har vært på gården. Kort tid før Enlid reiste tilbake til 1921, returnerte nemlig datteren hennes til Norge, da fotballkontrakten hennes i Italia var over. Hvor hun skulle videre var uvisst.

– Jeg grublet mye over hvor hun var. Vi håpet det skulle bli en avklaring på hvor hun skulle før jeg dro inn på gården – men det ble det ikke. Den tanken måtte jeg bare legge bort, putte i nederste skuff og låse. Jeg hadde blitt veldig lei meg om jeg begynte å tenke på det, sier hun.

Heldigvis ordnet det seg for datteren, og i dag spilleren hun fotball i Portugal.

– Tror du at du hadde følt på savnet like sterkt om du hadde med deg hjelperne dine?

– Følelsen hadde jeg nok hatt likevel. Men det var en merkelig følelse – helt ukontrollerbar. Jeg har aldri kjent det så sterkt som jeg gjorde da.

