Går i strupen på Coca-Cola: – Et kynisk gigantselskap

For fjerde år på rad troner brusfavoritten på svartelista for plastforsøpling. Hele topp 10-lista over klimaverstingene leverer produktet som finnes i de fleste norske hjem.

Klimakrisen har vært et viktig samtaleemne for mange det siste året, og søndag møtes verdensledere fra over 100 land i Glasgow i Skottland til FNs klimatoppmøte COP26 for å diskutere veien videre.

Flere håper plastkatastrofen i havet blir et viktig tema etter at Brand Audit Report 2021 over verdens verste selskaper for plastforsøpling ble lansert denne uken av miljøbevegelsen Break Free From Plastic. Der kommer flere velkjente merkevarer i dårlig lys.

PLASTOPPSAMLING: En eldre mann samler plastflasker på Buriganga-elven i Dhaka i Bangladesh 21. august i år. Landet sliter med ekstrem plastforurensing i flere elver og vassdrag. Foto: Maruf Rahman / Ipa / NTB

Aller dårligst går det for giganten Coca-Cola, som for fjerde år på rad tar den globale førsteplassen for mest plastforurensing i havet og langs strender og elvebredder. Altfor dårlig, mener Greenpeace Norge.

– Har man forurenset, skal man rydde opp etter seg, men Coca-Colas opprydningsinitiativer er i hovedsak PR-stunt og grønnvasking fra et kynisk gigantselskap, sier kommunikasjonssjef Aud Hegli Nordø i Greenpeace Norge til TV 2.

GRØNNVASKING: Kommunikasjonssjef Aud Hegli Nordø i Greenpeace Norge kaller Coca-Colas bærekraftighetsløfter for "grønnvasking" og PR-stunt. Foto: Johanna Hanno

– Bevisste forbrukere har all grunn til å være skuffet.

Tomme løfter

Greenpeace referer til Coca-Colas 2018-initiativ World Without Waste som lover å samle opp eller resirkulere en flaske for hver nye solgt innen 2030.

Men i årets rapport kommer det likevel fram at Coca-Cola er merkenavnet bak over 19.800 plastbiter i 39 land som har blitt kastet i naturen, til tross for at selskapet har lovet å skjerpe sine klimatiltak. Det er er over dobbelt så mye søppel som 2. og 3 plassen til PepsiCo og Unilever til sammen.

SKEPTISK: Leder for miljøverngruppen Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, tror flere og flere forbrukere gjennomskuer Coca-Colas grønne kampanjer. Foto: Privat

Og Greenpeace er ikke alene i å være skuffet. Flere norske miljøverngrupper har uttrykt overfor TV 2 at de mener de dyre bærekraftkampanjene til selskapet i hovedsak er en del av deres PR-maskin. Natur og Ungdom er lei tomme løfter.

– Jeg tror det er reelle forsøk fra Coca-Cola, fordi de vet at bærekraft er et konkurransefortrinn framover, men samtidig vet vi at Coca-Cola har en lang historikk med å sette høye mål og ikke nå dem, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom til TV 2.

FNs Global Commitment Progress Report fra 2020 viste at Coca-Cola i 2019 forurenset 12.123 tonn mer plast enn året før til tross for at de i 2018 lanserte sin World Without Waste-kampanje.

– Når de setter mål uten en troverdig plan for å nå dem, så er dette først og fremst grønnvasking av deres virksomhet, og det tror jeg flere og flere forbrukere gjennomskuer, påpeker Woie.

Dette er lista over plastverstingene Coca-Cola 2. PepsiCo 3. Unilever – produsent av blant annet Dove, Vaseline, Neutral, Lipton, Maizena og Ben & Jerrys. 4. Nestlè – produsent av blant annet barnemat, Starbucks, Smarties og Nescafè. 5. Procter & Gamble – produsent av blant annet Oral B, Pampers, Always, Gillette, Venus, Head & Shoulders og Aussie sjampo. 6. Mondelēz International – produsent av blant annet Freia, Ritz-kjeks, Philadelphia ost og Oreo. 7. Philip Morris International – tobakkprodusenten bak blant annet Marlboro sigaretter. 8. Danone – moderselskapet til for eksempel Alpro, som lager platebaserte yoghurt og drikkevarer. 9. Mars –produsent av blant annet Extra tyggegummi, Bounty sjokolade og Hubba Bubba. 10. Colgate-Palmolive – produsent av blant annet Colgate tannkrem, Palmolive håndsåpe og Ajax. Kilde: 2021 Brand Audit Report utarbeidet av Break Free Plastic.

Vil ikke se avfall på aveie

TV 2 har tatt kontakt med Coca-Cola Norge om rapporten, og de understreker at miljøhensyn er en av deres viktigste prioriteringer i årene framover.

– Vi skulle gjerne ha kommet enda lenger på veien mot våre mål, men vi ser en fremgang, og tror en sirkulær verdikjede for plast er sentralt for at emballasjen ikke skal havne i naturen, sier kommunikasjonsdirektør Inger Marie F. Ingdahl i Coca-Cola Norge til TV 2.

COCA-COLA: Kommunikasjonsdirektør Inger Marie F. Ingdahl i Coca-Cola Norge sier selskapet tar klimakrisen på alvor. Foto: Ken Ingwersen

I dag eier selskapet over 500 merkevarer, og er verdens største produsent av drikkevarer, med blant annet Coca-Cola, Fanta og Sprite i sitt repertoar. Av de 470 milliarder plastflaskene som blir solgt globalt hvert år, selges hele 25 prosent av Coca-Cola, ifølge BBC.

Selskapet har hatt stor suksess med gjenvinning av flasker i Skandinavia, men møter utfordringer i mange andre land som ikke har utviklet infrastruktur for resirkulering og panting. Det gjør plastkrisen enda vanskeligere.

– Vi ønsker ikke å se emballasje på avveie, understreker Ingdahl.

– Ikke verre enn Pepsi

Ingdahl får støtte fra Norges Miljøvernforbund, som sier at Coca-Cola ikke er verre til å forsøple enn konkurrenten Pepsi, som er på andreplass i klimarapporten.

IKKE VERRE: Leder i Norges Miljøvernforbund, Ruben Mjelde Oddekalv, sier at Coca-Cola proporsjonelt ikke nødvendigvis er en større klimaversting enn konkurrentene. Foto: Privat

– Det er en sammenheng mellom markedsandeler og andeler plastemballasje på avveie, og sånn sett tror jeg ikke Coca-Cola er verre enn Pepsi, sier leder Ruben Mjelde Oddekalv til TV 2.

– En Coca-Cola-drikker forsøpler derfor ikke mer enn en Pepsi-drikker. Klimaavtrykket for emballasjen til de forskjellige selskapene er konstant, uavhengig av om emballasjen kastes i naturen eller ikke, sier han.

SØPPEL: En grå hegre skuer over havet av plastflasker på bredden av Potpecko-sjøen i Proboj i Serbia. Foto: Dragan Karadarevic / AP / NTB

I dag fungerer Norges pantesystem som en modell for andre markeder hvor Coca-Cola jobber for å utarbeide bedre løsninger.

– Globalt investerer vi i ny miljøvennlig teknologi og gjenvinningsanlegg i flere land. Dette arbeidet stopper ikke før vi når de målene vi har satt oss, lover Ingdahl.

Setter tonen for klimatoppmøtet

Den slående rapporten kommer i forkant av FNs klimatoppmøte (COP26) i Glasgow som begynner søndag, hvor blant annet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) deltar. Der vil Paris-ambisjonen om å begrense verdens klimagasser til 1.5 grader være et sentralt samtaleemne, og det er ikke bare Coca-Cola som kommer skeivt ut.

Kunstner Greg Mitchell fullfører sitt veggmaleri "When you were talking" i Edinburgh i Skottland. Temaet er klimakrisen, og kunstverket ble lagd i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow, som går av stabelen søndag. Foto: Jane Barlow / AP / NTB

For klimarapporten fra Break Free From Plastic legger vekt på at alle på lista har et stort ansvar, ettersom de bidrar til å holde liv i olje- og energibransjen ved kjøp av fossilt brensel, som er brukt i produksjonen av 99 prosent av verdens plastikk.

I dag blir 14 prosent av verdens olje brukt til plastproduksjon, og mellom 2021 og 2050 ventes det at den vil drive halvparten av veksten innen oljeetterspørsel globalt. I den forstand påpeker klimarapporten at selskaper som benytter seg av plastemballasje i fremtiden i økende grad vil bli del av oljeindustriens livslinje. Det kan få katastrofale konsekvenser for FNs 1.5-gradersmål.

– Alle har ansvar

Det er også første gang Unilever, som er hovedpartner til COP26, er på topp tre lista over verdens verstinger for forsøpling av plast.

I fjor omsatte selskapet for over 474 millioner kroner i Norge. Men totalt finnes produkter fra alle de ti produsentene på versting-lista i norske butikker.

– Dette forteller meg at det er mest å hente på å endre mønstre i privat forbruk og avfallshåndtering fra husholdninger. Også i Norge er matemballasje dominerende i antall langs store deler av kysten, sier klimaforsker Marte Haave ved forskningssenteret NORCE til TV 2.

Nå krever miljøorganisasjonene at alle aktører i leveransekjeden tar ansvar for plastkrisen.

– NorgesGruppen har selvsagt et ansvar. Alle aktører som bidrar til plastforurensing har et ansvar, fastslår Nordø i Greenpeace Norge.

ANSVAR: Klimaforsker Marte Haave ved forskningssenteret NORCE mener nordmenn også må ta ansvar for å redusere sitt plastforbruk. Foto: Andreas R. Graven

TV 2 har vært i kontakt med NorgesGruppen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Klimaforsker Haave på sin side håper årets klimatoppmøte tar opp tematikken rundt plastforsøpling i havet.

– Jeg håper og tror havets helse blir et stort tema. Uten havet overlever ikke resten av planeten heller, så et klimatoppmøte uten å snakke om havet er meningsløst.