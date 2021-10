Amerikanske barn under 12 år kan være fullvaksinert før jul – slik svarer FHI

Tirsdag er det ventet at amerikanske myndigheter vil gi grønt lys for vaksinering av barn mellom 5-11 år.

Per i dag er koronavaksinene kun godkjent for barn ned til 12 år.

Men vaksineprodusentene Pfizer og Moderna har over en lengre periode gjennomført studier og tester for å finne ut hvordan barn mellom 5-11 år reagerer på vaksinen.

I september kom de første resultatene fra Pfizer, og de viste at vaksinen var både trygg og tolerant samtidig som at den viste robuste antistoffresponser.

Ifølge selskapet selv er effektiviteten på vaksinen 91 prosent.

Venter på grønt lys

Tirsdag er det ventet at FDA (etat innen det føderale amerikanske helse- og sosialdepartementet, journ.anm) skal gi sitt grønne lys for vaksinering av denne aldersgruppen.

Det skriver The New York Times.

Ifølge Anthony Fauci, en av USAs fremste smitteverneksperter, kan vaksinasjonen være i gang allerede innen november. Barna kan være fullvaksinerte før jul.

– Pfizer sine data ser både trygge og effektive ut, sier Fauci til ABC News.

– Ikke godt nok

Norge og FHI venter på at Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) skal godkjenne vaksinen for barn under 12 år.

– Vi må ha en godkjent vaksine før vi kan gå videre. Foreløpig har vi ingen data å bygge vår vurdering på. Vi har kun en pressemelding fra produsentene, og det er ikke godt nok for å fatte en beslutning, sier overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl, til TV 2.

VENTER PÅ DATA: FHI og overlege Margrethe Greve-Isdahl venter på en godkjenning fra EMA, før de kan si om koronavaksinen er aktuell for barn under 12 år. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Når en eventuell godkjenning er klar, blir det viktigste for FHI å se på de individuelle behovene for barna.

– Det er viktig å se på om barnet har behov for den beskyttelsen, og veie det opp mot bivirkninger og ulemper. Man kan også se på samfunnsnytten ved en høyere beskyttelse i samfunnet, sier Greve-Isdahl.

– Svært sjeldent

Overlegen er klar på at det er helt avgjørende at FHI får tatt vurderingene fra Norges ståsted, og hvor mye smitte vi har i samfunnet.

Ifølge FHIs siste ukesrapport fra uke 41 var det flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet observert i aldersgruppene 6-12 år (114 per 100 000) og 13-19 år (72 per 100 000).

– Det er hovedsakelig barn som smittes nå, fordi vi har en høy vaksinasjonsgrad blant de voksne. Men vi ser at det er svært sjeldent barn, og spesielt barn under 12 år, blir lagt inn på sykehus. Da er den individuelle vurderingen viktig å gjøre for hver aldersgruppe. Jo lavere alderen er, jo mindre er sjansene for å havne på sykehus, sier hun.